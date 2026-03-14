Castilla y León, sin cambio a la vista 40 años después

Corría el 29 de octubre de 1986 cuando la historia política de Castilla y León dio un vuelco que todavía se mantiene 40 años después. "Le doy 24 horas para dimitir". Este tajante ultimátum se lo dio aquel día un joven José María Aznar (33 años a la sazón) al entonces presidente de la comunidad, el socialista Demetrio Madrid. Recién estrenada la autonomía, Madrid había llegado a la política tras vender una pequeña empresa textil que regentaba, Pekus, a un antiguo empleado. Pero 11 trabajadoras le implicaron en una querella criminal por presuntas irregularidades en dicha venta. El asunto era estrictamente laboral y no guardaba relación con su gestión política.

Pese a todo, Aznar, líder autonómico de la oposición desde las filas de Alianza Popular, enarboló la bandera de la honestidad y de la lucha contra la corrupción. "Me señalaba con el dedo con muy mal estilo porque decía que no podía estar ni un solo día más en la presidencia, que aquella imputación era incompatible con el cargo", recordaba Madrid años después. Aznar fue estrechando el cerco alrededor de su contrincante hasta llegar al mencionado ultimátum de 24 horas, el mismo día que la justicia procesó al presidente autonómico. Y, efectivamente, Madrid dimitió aquella misma noche "para no dañar a las instituciones ni al PSOE".

De hecho, Demetrio Madrid fue uno de los primeros políticos en dimitir por un caso de corrupción en España, pero ni Aznar ni nadie le pidió perdón cuando el juez dictaminó su inocencia. Era ya 1990 y, con la presidencia de Castilla y León como trampolín, Aznar acababa de heredar el PP de manos de Manuel Fraga y preparaba su camino hacia la Moncloa. El resto de la historia es conocida. El caso es que los socialistas acusaron el golpe y Aznar ganó las elecciones de 1987 por la mínima, inaugurando una hegemonía de la derecha en Castilla y León que, salvo sorpresa mayúscula, llegará a cumplir 43 años.

Porque, aunque las encuestas han dado ciertas esperanzas al PSOE de salvar los muebles este domingo (e incluso de lograr la victoria), el bloque conservador mantiene una solidez casi inexpugnable en la comunidad autónoma con menor alternancia política del país. Pero eso no significa que el PP vaya a pasar una buena noche electoral. Alfonso Fernández Mañueco, el primer barón autonómico que pactó y gobernó con Vox, puede ver cómo ese indómito socio, que se las está haciendo pasar canutas a los populares en Extremadura, rompe su techo en las urnas. Algunos sondeos, como el del GESOP para 'La Opinión de Zamora', han pronosticado que podría alcanzar el 20% de los votos, batiendo el récord que consiguió el mes pasado en Aragón (17,84%).

Pero el balance de la jornada para Mañueco puede ser peor que el de sus homólogos aragonés, Jorge Azcón, y extremeña, María Guardiola. Ambos adelantaron sus elecciones en busca de dos objetivos: reducir su dependencia de Vox y desgastar al PSOE. El segundo lo lograron, pero en el primero fracasaron. Mañueco puede fallar en los dos cometidos porque, además de que Vox no da síntomas de erosión, el tirón territorial del candidato socialista (que en este caso no está procesado ni ha sido ministro) le ha hecho resistir mejor en las encuestas. La dispensa que tiene Mañueco respecto a los otros barones del PP es que le tocaba someterse a las urnas, y no ha optado por anticipar los comicios en forma de órdago. Ese error ya lo cometió en 2022.

Aunque la primacía de la derecha es tal que la suma de PP y Vox podría superar de nuevo el 50% de los votos, la incógnita es el impacto que tendrá el bloqueo que los ultras han impuesto a la investidura de Guardiola en Extremadura. Mañueco y Alberto Núñez Feijóo han jugado fuerte esa baza advirtiendo a los castellanoleoneses de que Vox repetirá la jugada allí al menos hasta que pasen las elecciones andaluzas, algo que Santiago Abascal ha tratado de contrarrestar fiel a su estilo, con afilados exabruptos que pueden enturbiar una futura entente con el PP. El sueño para Mañueco sería que el auge que se le pronostica a Unión del Pueblo Leonés (UPL), sumado a Soria Ya y Por Ávila, le permitieran esquivar a Vox, pero las encuestas no acercan ese escenario.

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En ese río revuelto trata de pescar el PSOE en una comunidad, la más extensa, dispersa y envejecida de España, donde un puñado de votos pueden cambiar el desenlace con facilidad. El 48% de los 2.248 municipios de Castilla y León tienen menos de 500 habitantes, y muchos de ellos sufren los efectos de la despoblación y la falta de servicios básicos. De ahí que captar el voto rural resulte crucial, porque, además, la fragmentación en nueve provincias de un territorio con poca población hace que los últimos escaños se decidan por diferencias muy pequeñas. Por ejemplo, en 2022, Vox se quedó a las puertas de conseguir un escaño más en cinco provincias (Ávila, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora), y el PSOE, en dos (Salamanca y Segovia).