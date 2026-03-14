Cuestión de Estado
Asesinan mujeres
Ya van once. Once las mujeres asesinadas en este 2026. Un inicio de año trágico que eleva a 1.353 desde 2003 las víctimas mortales por la lacra de la violencia machista. Y el último, un hombre multirreincidente mató a tres mujeres. Computen en el listado que computen. Son mujeres asesinadas
Cuando un caso salta a las noticias se suceden las muestras de condolencias, que ya salen casi de forma protocolaria: tuis de apoyo a las familias, repulsa de los hechos y minutos de silencio. Pero nada de nuevas medidas ni de más actuación pese a que en muchos casos las víctimas habían cumplido con todos los pasos de la denuncia, tenían vigilancia y luchaban por su vida.
Con motivo del reciente 8M que cada vez tiene menos fuerza social se publicó el Barómetro de Juventud y Género 2025 de Fad Juventud que indica que solo el 38% de los jóvenes se declaran feministas, doce puntos menos que hace cuatro años. Además, el 50% de los chicos creen que están "desprotegidos ante las denuncias falsas”, y el 44% dice que “se ha perdido la presunción de inocencia”.
Algunos expertos interpretan estas tendencias en que la educación igualitaria sigue anclada en miradas pasadas y no llega a los chicos de hoy que ya han crecido con directrices igualitarias y que, por eso, no entienden cuestiones como la discriminación positiva.
Este asunto también merece una ronda urgente de contactos parlamentarios, un plan de medidas urgente para combatir esta lacra.
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