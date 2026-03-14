Ascienden a 8.400 los españoles que han salido de países afectados por la guerra en Oriente Próximo

La cifra de españoles que ha salido de los países afectados por la guerra desatada en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán de hace dos semanas asciende ya a 8.400 personas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, cuyo titular es el ministro José Manuel Albares.

Este sábado han salido cerca de 500 personas en cuatro vuelos comerciales que han partido desde los aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos y de otro con origen en Catar.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Además, desde este viernes una decena de nacionales ha abandonado Kuwait por carretera con destino a Arabia Saudí, desde donde se espera que puedan volar a España. El aeropuerto de Kuwait está cerrado indefinidamente, ya que las bases militares de EEUU en este país sufrieron los ataques de los drones iraníes.

3.200 kilómetros

'La Opinión de Murcia', diario de la Editorial Prensa Ibérica, a la que también pertecene este periódico aludió al caso del murciano Juan Manuel Barnuevo quien vivió una auténtica odisea para escapar de la guerra en Oriente Próximo: solo y en su coche logró esquivar en cuestión de horas las altas probabilidades de haber quedado atrapado en Omán tras el conflicto. En apenas unos días recorrió 3.200 kilómetros para llegar a zona 'segura' en Turquía, lejos de las posibles bombas y el paso de los aviones militares.

Desde el departamento que dirige José Manuel Albares recalcan que esta es ya "la mayor evacuación de la historia" a la que ha tenido que hacer frente. Para atender a los afectados, desde el inicio del conflicto el Ministerio de Asuntos Exteriores ha utilizado tres vuelos del Ejército y ha evacuado a afectados por vía terrestre a países seguros desde los que han ido pudiendo viajar a España.

La semana pasada, Albares anunció que la Embajada de España en Irán había sido evacuada "con éxito", para después especificar que el embajador y el personal esencial acababan de cruzar la frontera con Azerbaiyán. "Acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán", señalaba Albares en un mensaje en la red social X, donde aseguraba también que la seguridad de los ciudadanos españoles y del servicio exterior es la prioridad del Gobierno español.