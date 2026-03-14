ERC busca aprovechar su 95 aniversario para reforzar el relato de que se adapta a los cambios: "Siempre estamos"

ERC cumplirá la semana que viene 95 años de historia, una efeméride que le confiere el título de partido decano de la política catalana. Lejos de ver su cumpleaños como una fecha más en el calendario, la formación de Oriol Junqueras quiere utilizar su aniversario para dar un "relato" a su estrategia actual. Aunque Esquerra no atraviesa por su mejor momento, sí mantiene un papel relevante en la política catalana. Una prueba de ello es que los presupuestos de la Generalitat dependen de los votos de los republicanos.

Según explican fuentes del partido a EL PERIÓDICO, la idea de ERC es que estos 95 años sean un activo más con el que la formación pueda reivindicarse ante los ciudadanos. Un activo que les permita vender "tradición", pero también "futuro" tras haber demostrado una capacidad de supervivencia de casi un siglo. Esta combinación de tradición y modernidad confluye en un lema que los republicanos quieren destacar a partir de ahora: "Sempre hi som" (Siempre estamos). Este sábado ya ensayarán este discurso en un acto en Barcelona para celebrar el aniversario encabezado por el propio Junqueras y la secretaria general, Elisenda Alamany.

Este "Sempre hi som" también tiene que dar cobertura al viraje que ha emprendido ERC en los últimos años. Un viraje que partía de las posiciones independentistas más partidarias de la unilateralidad que exhibió en 2017 y que ha evolucionado hasta un independentismo moderado que pacta con los socialistas en Barcelona y en Madrid. El mensaje, pues, es que ERC trata de adaptarse al momento. "Pese a tener 95 años, somos un partido que ha sabido acompañar los cambios que ha vivido la sociedad catalana, un partido moderno a la altura de los nuevos retos", defenderán los republicanos. La idea, pues, es "adaptarse a los tiempos sin renunciar a los principios".

Cinco de los nueve partidos del Parlament ya han nacido en el siglo XXI

ERC siempre ha intentado hacer de su trayectoria una baza. "El partido de Macià y Companys", suele reivindicar, en alusión a dos presidentes de la Generalitat y miembros de Esquerra muy presentes en el imaginario político catalán. Dos presidentes, además, que son transversales porque también son reivindicados por otras fuerzas políticas. Si su trayectoria es una baza es porque, tras la disolución de Unió Democràtica en 2017 -acechada por las deudas-, ERC es con diferencia el partido más veterano de Catalunya. En el Parlament actual, cinco de las nueve formaciones han nacido ya en el siglo XXI -Vox (2013), los Comuns (2016), Units per Avançar (2017), Junts (2018) y Aliança (2020)-. Las otras cuatro son del siglo XX, pero los republicanos tienen mucha distancia respecto al resto: ERC (1931), PSC (1978), PP (1989) y la CUP (1991).

Con las municipales en el horizonte

El arranque de ERC hace 95 años lo firmaría cualquiera que aspire a montar una organización política. El partido nació un 19 de marzo de 1931 en el Foment Republicà de Sants (Barcelona) y menos de un mes más tarde, el 12 de abril, ya ganó las elecciones municipales en Catalunya. Acababa de nacer el partido hegemónico de la política catalana del momento, una condición que le sería efímera -por la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista- y que siempre ha impregnado al partido de una cierta nostalgia al mirar atrás. Sin embargo, pese a estar varias veces contra las cuerdas, siempre se mantuvo a flote. El partido reivindica entres sus méritos que, tras la restauración de la democracia, fue legalizado antes el Partido Comunista de España (PCE) que la propia ERC. En democracia, la gran cima fue acceder a la presidencia de la Generalitat en 2021, aunque luego no consiguiera retenerla más de tres años. Eso sacudió al partido.

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Francesc Macià y Lluís Companys haciendo campaña en las elecciones municipales de 1931. / CEDIDA POR ERC

Precisamente, el próximo reto electoral de los republicanos, si no hay sorpresas, serán las municipales de 2027. Son unas elecciones muy importantes para el partido porque son las primeras desde que Oriol Junqueras asumió de nuevo el mando de la organización tras la crisis interna de hace dos años. Una crisis que partió a la organización en dos y que aún no está del todo cerrada. Esquerra lleva un ciclo electoral completo a la baja -municipales, generales, catalanas y europeas- y necesita demostrar (y demostrarse) que esto empieza a cambiar. Y, ante este reto, intentará utilizar cualquier resorte. También sus 95 años de historia.