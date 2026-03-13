Vox afirma que la predisposición es total: "El acuerdo en Extremadura está cada día más cerca"

Una semana después de tumbar la investidura de María Guardiola en la Asamblea, Vox ha trasladado este viernes que el acuerdo con el PP en Extremadura está "cada día más cerca", en un momento en el que el calendario político añade presión a la negociación.

El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha aprovechado su comparecencia en Cáceres para lanzar un mensaje de acercamiento a los populares. Lo ha hecho a dos días de las elecciones de Castilla y León, en un contexto que da especial relieve político a sus palabras.

Fernández Calle ha defendido que, cuando PP y Vox han hablado "con discreción" y sin "injerencias exteriores", los acuerdos han llegado "de manera fácil". Sobre esa idea, ha insistido en que su partido trabaja con el objetivo de cerrar cuanto antes un acuerdo de gobierno para la comunidad y ha presentado la fase actual de contactos como el marco más adecuado para avanzar en la negociación.

Un cambio de tono tras el bloqueo

El dirigente de Vox ha asegurado que su partido lleva tiempo trabajando en ese entendimiento: "Estamos desde hace tiempo en el marco que creemos ideal para llegar a ese acuerdo", ha afirmado, antes de añadir que su partido desea que Extremadura tenga gobierno "cuanto antes". Ha recordado que las medidas que reclama su formación para cerrar un pacto están sobre la mesa desde enero.

Las declaraciones llegan solo una semana después de que se abriera un nuevo periodo de incertidumbre política en Extremadura. Tras ese fracaso en la investidura, se activó la cuenta atrás de dos meses para intentar desbloquear la situación antes de una eventual repetición electoral.

En ese escenario, Fernández Calle ha recalcado que su partido no quiere unas nuevas elecciones y ha asegurado que su objetivo es que la región tenga un gobierno lo antes posible. "Nosotros no estamos por la labor de que haya unas segundas elecciones. Queremos que haya un acuerdo de gobierno y que sea cuanto antes", ha afirmado.

El portavoz también ha vinculado esa posibilidad de acuerdo con la forma en la que se llevan a cabo las negociaciones, que deben hacerse "de tú a tú", "mirándonos a la cara unos a otros", con intercambio de información y al margen de los medios de comunicación. A su juicio, ese cambio de marco ha favorecido el acercamiento entre ambas partes.

Aprobación de un decreto ley

Por otro lado, Vox ha anunciado la aprobación conjunta de un decreto ley con la Junta de Extremadura para garantizar el funcionamiento de la Administración regional durante este periodo de interinidad. Según ha explicado, lo aprobado modifica la Ley 4/2015 para permitir que la Junta pueda seguir tramitando subvenciones y otras medidas, de modo que los procedimientos no se paralicen y los ciudadanos no se vean perjudicados mientras no haya un gobierno plenamente constituido.

"Lo que hacemos es garantizar el funcionamiento de la administración pública en este periodo", ha señalado. En la misma línea, ha resumido el alcance de la medida al afirmar que se trata de que "la administración pueda seguir administrando" y de que "los ciudadanos no se vean en modo alguno perjudicados".

Vox ha señalado que la aprobación del decreto es una prueba de que, cuando las conversaciones se desarrollan con discreción, los resultados llegan incluso "en tiempo récord".

La norma permitirá así que la Junta mantenga su actividad ordinaria mientras sigue abierto el proceso para formar gobierno, de modo que la interinidad no paralice expedientes ni afecte a los ciudadanos, mientras la negociación con el PP sigue abierta y con un acuerdo que está ahora "cada día más cerca" tras la investidura fallida de Guardiola.