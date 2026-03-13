Polémica Política
Torres pide declarar por escrito en el juicio de las mascarillas por ser ministro y expresidente canario
El ministro de Política Territorial se ampara en la Ley Enjuiciamiento Criminal
Europa Press
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) declarar por escrito como testigo en el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo Garcíay al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, amparándose en la exención prevista para presidentes autonómicos y miembros del Gobierno.
Así lo ha pedido el ministro a la Sala de lo Penal del Supremo en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide que se le remita el "oportuno pliego de preguntas, que será contestado por escrito y remitido en la forma legalmente prevista".
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Torres aduce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "incluye entre las personas que están exentas de la obligación de declarar de manera presencial a los presidentes de las comunidades autónomas" y da cuenta de que él presidió Canarias entre los años 2019 y 2023.
Miembros del Gobierno central
De la misma manera, el ministro expone que la ley "también exime del deber de declarar mediante personación ante el tribunal a los miembros del Gobierno".
Además, subraya que, según "lo conocido a través de los medios de comunicación" relacionado con la causa, los hechos que se juzgan "versan sobre el período" en el que ostentó la presidencia de la citada comunidad autónoma y "sobre las que habría tenido conocimiento por razón del cargo".
Está previsto que tanto Torres como la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, declaren como testigos el próximo 22 de abril.
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