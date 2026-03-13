La Generalitat pagó 11,2 millones a 20 empresas de autobuses para suplir la falta de servicio de Rodalies

La Generalitat pagó 11,2 millones de euros a una veintena de empresas de autobuses para garantizar el transporte alternativo de miles de pasajeros tras el accidente ferroviario mortal de Gelida del 20 de enero, una incidencia que colapsó durante semanas la red de Rodalies y obligó al Govern a improvisar un amplio dispositivo de emergencia para mantener la movilidad en distintos puntos del territorio, agravada además por el corte de la AP-7 en sentido Tarragona entre Martorell y Vilafranca durante 11 días.

Según la documentación de la contratación a la que ha accedido EL PERIÓDICO a través de una petición al portal de transparencia, el Govern formalizó un contrato de emergencia y tres ampliaciones sucesivas para sustituir temporalmente el servicio ferroviario con autobuses discrecionales de transporte de viajeros por carretera entre el 22 de enero y el 27 de febrero. Todo ello se organizó al margen de los buses sustitutivos y complementarios de Rodalies, financiados y gestionados directamente por Renfe y que, por tanto, no han supuesto un gasto para la administración catalana.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque. / ACN / Andrea Salazar

305.000 euros al día en autobuses

Este dispositivo por carretera se inició con 64 autobuses y se amplió posteriormente ante la elevada demanda de transporte alternativo hasta alcanzar un máximo de 230 vehículos en servicio. En total, el operativo estuvo activo durante 37 días, lo que supuso para las arcas públicas un coste medio de unos 305.000 euros diarios únicamente para la contratación de autobuses. Aun así, según fuentes de la conselleria, la factura final de este servicio alternativo por carretera todavía podría aumentar porque "no está todo cerrado".

El dispositivo de autobuses supuso un coste medio para la Generalitat de más de 305.000 euros al día

La cuantía del contrato para el transporte por carretera fue aumentando a medida que se ampliaba el servicio. El contrato inicial supuso 1,31 millones de euros, mientras que la primera ampliación alcanzó los 2,82 millones. La segunda se situó en 2,12 millones y la tercera fue la más costosa, con 4,95 millones de euros. El gasto total de este contrato de emergencia ascendió a 11.220.088 euros, IVA incluido. Tras el accidente, el Govern aseguró que su intención es trasladar este coste al Ministerio de Transportes, responsable de la infraestructura ferroviaria, tal y como le reclamó la oposición.

Para desplegar este dispositivo extraordinario, la Generalitat recurrió a empresas de transporte de distintos puntos de Catalunya, pero también de fuera de la comunidad. Entre las compañías que aportaron más autobuses figuran Empresa Casas, Sagalés, Cintoi Bus, Marfina Bus o La Hispano Igualadina. Los vehículos se distribuyeron por distintos corredores ferroviarios para mantener las conexiones con Barcelona y entre capitales comarcales en las demarcaciones de Tarragona, Lleida, Barcelona y Girona mientras se restablecía el servicio.

Refuerzo de FGC para absorber la demanda

Parte de los desplazamientos afectados por el colapso de Rodalies se absorbieron también mediante el refuerzo de varias líneas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), un dispositivo extraordinario que se mantuvo durante 17 días y que costó 128.693 euros, según la documentación consultada por este diario. Del total, 87.413 euros correspondieron a la operación de trenes adicionales -calculada en función de los coches-kilómetro recorridos- y 40.185 euros a costes de personal. Los 1.094 euros restantes se destinaron a costes auxiliares relacionados con la información al usuario.

El refuerzo de las líneas de FGC costó 128.693 euros: 87.413 euros por la operación de trenes adicionales, 40.185 euros en personal y 1.094 euros destinados a información al usuario

El refuerzo se concentró en las dos principales líneas metropolitanas de la red: Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia. En el primer corredor se incorporaron trenes adicionales en las líneas S1 (Terrassa) y S2 (Sabadell), principalmente durante las horas punta de la tarde, lo que permitió aumentar la oferta de plazas hacia estas ciudades un 7% y 8%, respectivamente. Para poder operar estas circulaciones fue necesario contratar maquinistas adicionales que permitieran incrementar la frecuencia sin alterar el resto de la planificación habitual de la red.

Usuarios de FGC en la estación de Plaça Catalunya. / El Periódico

En la línea Llobregat-Anoia, en cambio, el refuerzo no consistió en añadir trenes, sino en ampliar la capacidad de algunos servicios existentes incorporando más coches dentro del parque disponible, lo que aumentó la oferta de plazas en un 44%. Esta medida se concentró especialmente en el tramo entre Martorell y Barcelona, un eje clave de movilidad desde el Baix Llobregat que también resultó afectado por el colapso de Rodalies y por el corte de la AP-7 provocado por el accidente de Gelida.

La factura total

Pero la factura total de las medidas adoptadas para paliar la interrupción del sistema ferroviario va mucho más allá. A estos más de 11,2 millones de euros en autobuses y los cerca de 129.000 euros del refuerzo ferroviario hay que sumar el coste de los informadores desplegados en estaciones para orientar a los usuarios, que asciende a unos 250.000 euros, tal y como ha explicado EL PERIÓDICO, así como la gratuidad temporal de los peajes en la autopista C-32 para facilitar los desplazamientos mientras se restablecía el servicio ferroviario, una factura que todavía no está cerrada.

Noticias relacionadas

La factura total de las medidas extraordinarias adoptadas tras el accidente ferroviario superará los 17 millones de euros

El Govern cifró en unos 600.000 euros al día el coste de levantar las barreras de peaje cuando la autopista estuvo abierta en ambos sentidos durante diez días, lo que supone al menos seis millones de euros. A esta cifra hay que añadir otros diez días en los que la autopista permaneció abierta en un solo sentido, un coste que la Generalitat todavía no ha cuantificado. En conjunto, la factura total de las medidas extraordinarias adoptadas tras el accidente ferroviario superaría ampliamente los 17 millones de euros y podría aumentar cuando se incorporen todos los costes aún pendientes de contabilizar.