Junts pide a Illa que baje impuestos y retoque los presupuestos por la guerra en Oriente Próximo

Junts quiere una "rectificación" de los presupuestos de la Generalitat, ya que consideran que las cuentas aprobadas por el Govern han quedado desfasadas por la guerra en el Oriente Próximo. Por este motivo, los posconvergentes instan al president Salvador Illa a paralizar la tramitación parlamentaria del proyecto, el próximo viernes se celebra la primera votación en la Cámara catalana, y a rehacerlos contemplando una importante rebaja de impuestos.

Así lo ha defendido el secretario general del partido, Jordi Turull, durante unas jornadas sobre fiscalidad en Barcelona, donde ha apostado por bajar el tramo autonómico del IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y revisar otros impuestos como el de actividades económicas o el de sociedades. "No se puede repercutir de igual forma a quienes reparten dividendos que a quienes reinvierten los beneficios en la propia empresa", ha sostenido.

También ha apostado por cambiar el modelo de autónomos, replanteando las "cuotas mensuales", y que las pensiones y el salario mínimo en Catalunya vayan acordes con el IPC de la comunidad.

Con todo, Turull ha acusado al Govern de basar el aumento de ingresos de las cuentas para 2026 en "un incremento de la recaudación fiscal y del IRPF", lo que, según ha asegurado, provoca un "empobreciendo las clases medias y trabajadoras". "Catalunya tiene 15 impuestos propios y otras comunidades ni uno", ha denunciado, al tiempo que ha señalado como culpable de ello al "déficit fiscal" y la "infrafinanciación".

El número dos de Junts también ha aprovechado el encuentro para anunciar que la formación presentará un plan de choque con 22 medidas en la reunión con el Govern que se celebrará este viernes por la tarde en el Palau de la Generalitat. Illa, a instancias del partido liderado por Carles Puigdemont, ha convocado a todos los grupos parlamentarios a una cumbre para abordar de forma conjunta las consecuencias de la guerra en Irán. "No podemos tener un Govern contemplativo o que esté siempre esperando a Madrid", ha rematado Turull.