La jueza archivará la segunda denuncia contra Errejón por agresión sexual porque la víctima no se ha ratificado

La titular de la plaza número 12 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, Carolina Garcia, se verá obligada a archivar la segunda denuncia presentada contra el exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por delitos de agresión sexual tras constatar que la víctima, una "actriz de reconocida notoriedad" de la que nunca se ha desvelado su identidad, no ha cumplimentado con el trámite de ratificación que exige la ley

Fuentes de la acusación señalan a EL PERIÓDICO que, en todo caso, se trata de algo provisional y en el despacho que preside el abogado Alfredo Arrién --el mismo que representa la acusación particular contra el exdiputado por parte de Elisa Mouliaá, también por un delito de violencia sexual-- tratan de que la causa pueda seguir adelante.

La denuncia se presentó directamente ante la justicia por hechos que habrían tenido lugar en octubre de 2021, las mismas fechas que el caso de Mouliaá. El político entabló relación con la segunda víctima a través de la red Instagram y la presunta agresión habría tenido lugar tras un encuentro de ambos en un local público, tanto en el coche en el que ambos viajaban como en la vivienda del ex dirigente de Más Madrid.

La actriz Elisa Mouliaá junto a su abogado Alfredo Arrién a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). 10 FEBRERO 2026 Diego Radamés / Europa Press 10/02/2026. Elisa Mouliaá;Alfredo Arrién;Diego Radamés / Diego Radamés / Europa Press

El abogado no reveló la identidad de la denunciante a la hora de interponer la denuncia alegando que no se había realizado antes ante la Policía, como suele ser lo habitual, precisamente para preservarla, y solicitando que la intervención de su cliente ante la justicia se realizara como testigo protegido.

La denuncia parte de un contexto de relación previa en la que el político se interesó "de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproche" y en el que habría ocultado además a esta mujer la existencia de otra pareja sentimental.

Con posterioridad a la agresión --en la que hubo acceso carnal no consentido, según el escrito presentado--volvieron a verse en una ocasión más, "persistiendo el denunciado en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando Llamadas insistentes". Añadía que Errejón mantuvo el contacto en redes sociales hasta el 6 de enero de 2022.

Pendiente de la Audiencia Provincial

La primera denuncia fue presentada por Mouliaá en octubre de 2024 en sede policial, y después correspondió por reparto al juez Adolfo Carretero. El instructor le dio crédito hasta el punto de llevarlo a juicio aún con la posición en contra de la Fiscalía, si bien la apertura de juicio oral ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que está pendiente de resolver sobre si Errejón se terminará sentando o no en el banquillo.

El abogado Alfredo Arrién / EP

En este caso, los hechos habrían tenido lugar en octubre de 2021, en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara. Fue en dicha fiesta donde ocurrió la presunta agresión en una de las habitaciones.

La denuncia policial de Mouliaá se produjo después de que en la red social X se vertieran denuncias anónimas de mujeres que involucraban al dirigente de Sumar en comportamientos sexuales vejatorios y violencia psicológica muy alejados de los postulados del "solo sí es sí" defendidos por su partido y que provocaron su renuncia al escaño.