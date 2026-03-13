Así es el cazaminas 'Duero' de la Armada Española

El cazaminas 'Duero' (M-35) recala de vez en cuando en puertos españoles aprovechando que realiza operaciones de medidas contraminas con el objetivo de garantizar la libertad de navegación en aguas del mar Mediterráneo, integrado en Agrupación Naval Permanente de la OTAN de Medidas Contraminas número 2 (SNMCMG-2).

La Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas número 2 (SNMCMG-2) proporciona a la OTAN una capacidad operativa permanente de Medidas Contra Minas (MCM), y en la actualidad está formada, entre otros, por los buques de la Armada turca TCG Güngör Durmus -buque de mando de la operación- y TCG Ayvalik, el italiano ITS 'Numana' y el cazaminas español 'Duero'.

Puertos abiertos al tráfico

Entre sus principales cometidos, contribuye a mantener abiertos al tráfico puertos principales de la Alianza, sus bases navales y las rutas marítimas, así como posibilitar las operaciones anfibias de proyección del poder naval sobre tierra, a través de la detección, localización, identificación y neutralización de minas.

El cazaminas 'Duero' es la quinta unidad de la clase 'Segura'. Su dotación está compuesta por 45 personas, entre los que se encuentra personal de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas y un oficial enfermero.

En los últimos años, ha participado en múltiples operaciones y ejercicios nacionales e internacionales en el ámbito de la guerra de minas y esta será su novena integración en la SNMCMG-2.

A lo largo de los años, el 'Duero' ha acumulado una larga experiencia en misiones de carácter nacional e internacional; y, con esta nueva misión, afianza aún más el compromiso de España con la disuasión y defensa colectiva, además de contribuir a la cohesión e interoperabilidad de las fuerzas de la OTAN.

Las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN (SNF), que incluyen dos grupos de escoltas (SNMG) y dos grupos de cazaminas (SNMCMG), son las fuerzas que proporcionan una presencia marítima permanente a la OTAN. Sus zonas clave de actuación son el mar Mediterráneo y el Báltico.

La lucha contra las minas navales es vital para permitir la libre navegación y garantizar el control del mar al resto de la fuerza. Esta evidencia subraya la importancia de los cazaminas, fundamentales para realizar operaciones navales.