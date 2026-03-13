La candidatura oficialista a dirigir ERC en Barcelona se compromete a no ser "contrapoder" de Junqueras

Las primarias para elegir al nuevo líder de la federación de ERC en Barcelona cogen velocidad. El martes se presentó la candidatura de los sectores críticos con Oriol Junqueras, que lidera la concejal Rosa Suriñach, y este viernes se ha oficializado la de su rival, la candidatura de afines a Junqueras que encabezan Ricard Farin y Núria Clotet. Lo ha hecho buscando el cuerpo a cuerpo con sus oponentes: "Esquerra Republicana de Barcelona no puede ser utilizada como contrapoder de nada ni de nadie".

Con esta frase, los 'junqueristas' dan a entender que, si gana Suriñach, utilizará la federación barcelonesa para poner trabas a la "dirección nacional" del partido que encabezan Junqueras y Elisenda Alamany. Así, Farin y Clotet consideran que su proyecto es el indicado para ganar el 17 de abril porque es el único que podrá trabajar en plena sintonía con la Ejecutiva Nacional del partido.

Los 'junqueristas' aún esgrimen otro motivo para ir al choque con los críticos. Recuerdan, sin mencionarla directamente, que Suriñach fue una de las personas que presentó su dimisión en noviembre de 2025 forzando una crisis interna en ERC de Barcelona, lo que consideran que es una "situación inédita" que no debería repetirse nunca más. "En los últimos años las dinámicas de grupos y familias internas han provocado una situación de desgaste progresivo de la imagen del partido", exponen.

Con todo, Farin y Clotet se presentan como los garantes de una Federación de ERC en Barcelona "con voz propia y poder político" que trabajará codo con codo con Alamany en las elecciones municipales de 2027. Su tesis, por lo tanto, es que si gana Suriñach se repetirán las tensiones entre ERC y la federación de Barcelona que se han venido sucediendo en los últimos tiempos. "No se puede llevar a cabo una campaña ganadora sin una organización fuerte y activa", resumen.

El aspirante a liderar la federación de ERC en Barcelona, Ricard Farin. / CEDIDA POR ACTIVEM BARCELONA

La candidatura oficialista, que avanzó EL PERIÓDICO el lunes, concluye que hay que "abrir una nueva etapa para ganar" y que esto solo se conseguirá si todas las direcciones que integran ERC desde diferentes ámbitos territoriales reman en la misma dirección. "Tenemos que construir una proyecto de futuro e ilusionador para recuperar nuestra Barcelona", han expuesto en un comunicado.

El equipo

Farin y Clotet también han presentado al grupo de personas con las que quieren configurar la nueva dirección barcelonesa. Es un equipo de 13 miembros entre los que destacan la exconcejal Montserrat Benedí y la activista proveniente de Súmate Elvira Duran. El resto de miembros son Carme Balboa, Xavier Garriga, Natàlia Garcia, Gerard Pijoan, Joan Carles Canela, Carlos Rodríguez Escuredo, Quim Sangrà, Núria Satorra, Tània Rafi, Jordi Fernández-Cuadrench y Jordi Suñé.

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El plazo para presentar precandidaturas acaba el 21 de marzo. Salvo sorpresas, será un duelo entre 'junqueristas' y críticos. A partir de ese día deberán recoger avales entre los militantes para poder ser consideradas candidaturas de pleno derecho. La votación final, unas primarias abiertas a toda la militancia, será el 17 de abril.