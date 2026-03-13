¿Quiénes son los cinco aspirantes que pelean por liderar el PSOE de Extremadura?

Continúa la guerra en el PSOE de Extremadura. Cinco aspirantes competirán por el liderazgo del partido, que inicia el proceso para enfrentarse a sus terceras primarias en tres años después de haber cosechado en las elecciones del pasado mes de diciembre el peor resultado de su historia en la región. La expresidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha sido la última en dar el paso con el anuncio de su precandidatura apenas una hora antes de que este jueves expirara el plazo marcado por la gestora.

"Después de reflexionar mucho y hablar con compañeros de las dos provincias, opto a la secretaria general por la cultura de proyecto regional", explicó tras reconocer que su decisión obedece a "un peso moral" que tenía que resarcir. "No lo hice en las anteriores y esta vez tenía que hacerlo", añadió.

Recogida de avales

Martín, que acudió a la sede regional arropada por el exdiputado cacereño José Ramón Bello y la concejala emeritense Silvia Fernández, competirá por el liderazgo del PSOE con Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega, Ramón Díaz Farias y Manuel José González Andrade. Atrás quedan, por el momento, las expectativas de la gestora presidida por José Luis Quintana de lograr un candidato de consenso.

Tras el registro de las precandidaturas ayer, la recogida de avales arranca este viernes y se extenderá hasta el 24 de marzo. Los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal endurecieron esta fase del proceso para garantizar que quienes lleguen a la votación final cuenten con una base mínima de apoyo estructurado entre la militancia. De esta forma, cada precandidato deberá reunir ahora entre el 12% y el 15% del cuerpo electoral (entre 1.124 y 1.405 firmas, frente a las 600 anteriores) para poder concurrir a las primarias.

Las votaciones se celebrarían el sábado 11 de abril y según informó ayer el partido, un total de 9.366 militantes están llamados a participar en el proceso. De ellos, un 62% pertenece a la provincia de Badajoz y un 37% a la de Cáceres. Si ningún candidato obtuviera más del 50% de los votos en primera vuelta el 11 de abril, se procedería a una segunda vuelta con las dos candidaturas más votadas el 19 de abril. Y una semana después, el 25 de abril, se ratificará al secretario general en sustitución de Miguel Ángel Gallardo y la nueva ejecutiva en el 16º Congreso Regional.

Los perfiles

Álvaro Sánchez Cotrina ha situado su precandidatura como la de la cohesión interna y la autonomía política. El alcalde de Salorino y secretario provincial del PSOE de Cáceres se erige como el líder de unidad capaz de cerrar las "grietas" de los últimos procesos internos.

Dejará temporalmente la secretaría provincial para evitar cualquier sospecha de ventaja orgánica y reivindica un proyecto pegado al municipalismo y a los problemas concretos de la región, marcando distancias con las etiquetas del debate nacional. "No voy a ser ni el más sanchista de la historia ni el más antisanchista", ha resumido.

Soraya Vega ha reivindicado su precandidatura como la expresión de un PSOE "vivo" y con voluntad de volver a convertirse en alternativa de gobierno en Extremadura. La diputada autonómica y exportavoz del Grupo Socialista ha defendido la normalidad de las primarias como una herramienta democrática del partido y ha pedido afrontar el proceso con "absoluto respeto", al tiempo que ha situado el debate interno en un contexto de "bloqueo" político en la región.

En el registro de su precandidatura, acompañada por una amplia representación de militantes y cargos públicos, ha insistido en que este proceso debe servir para fortalecer al PSOE y para volver a situar a Extremadura "en el centro de la política".

Municipalismo

Ramón Díaz Farias ha planteado su precandidatura como una apuesta por el consenso, la unidad interna y la raíz municipalista del PSOE extremeño. El alcalde de Villanueva del Fresno, vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz y expresidente de la Fempex ha defendido que el partido debe escuchar lo que pide la militancia y no renunciar a una candidatura de acuerdo, incluso una vez abierta la fase de avales.

Acompañado por sus concejales, ha reivindicado además el papel de los ayuntamientos como la estructura "mejor preparada" del PSOE para volver a conectar con la ciudadanía y recuperar un liderazgo "fuerte, unido y cohesionado" en Extremadura.

Manuel José González Andrade ha situado su precandidatura como una propuesta de renovación "desde la base" y de reconstrucción colectiva del PSOE extremeño. El alcalde de Olivenza y presidente de la Fempex ha defendido la necesidad de "volver a poner a la militancia en el centro" tras el "mensaje contundente" que, a su juicio, recibió el partido en las últimas elecciones autonómicas.

Ha apostado por cambiar no solo los nombres, sino también las formas de hacer política y de relacionarse con la ciudadanía. En ese marco, ha querido subrayar además que la suya no es una candidatura de confrontación interna, sino un proyecto "ilusionante" con el que recuperar impulso orgánico y electoral.

"No sobra nadie"

Blanca Martín ha enmarcado su precandidatura en una apelación al "proyecto regional" y a la reunificación del PSOE extremeño. La diputada socialista y expresidenta de la Asamblea ha defendido un liderazgo capaz de volver a situar al partido por encima de intereses personales, con la vista puesta en "rearmarlo" tras el golpe electoral y en fortalecerlo de cara al ciclo municipal de 2027.

En su comparecencia ha insistido en que "no sobra nadie" y en que la unidad sigue siendo posible antes o después de las primarias, porque, a su juicio, quien gane el proceso no puede dejar fuera a ninguna parte de la organización.

La lectura interna

Más allá de los perfiles, cada precandidatura arranca con su propia lectura interna y primeros apoyos ya visibles. Álvaro Sánchez Cotrina, arropado en el registro por Yolanda García Seco (Badajoz) y César Herrero (Moraleja), concentra el malestar en torno a la gestora nombrada por Ferraz y capitalizará el apoyo de dirigentes que en su día respaldaron a la cacereña Esther Gutiérrez frente a Miguel Ángel Gallardo en 2025.

Soraya Vega, por su parte, aparece en las quinielas como la aspirante más identificada con la continuidad del proyecto de Miguel Ángel Gallardo: es la única que ha roto una lanza a su favor y ha escenificado ese vínculo con el respaldo de varios dirigentes próximos al exsecretario, entre ellos la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Belén Fernández o el diputado Juan Ramón Ferreira.

El paso al frente de Blanca Martín se interpreta en clave orgánica y como la opción que mejor encajaría en la búsqueda de esa candidatura de consenso alentada desde Ferraz y liderada por una mujer. Su nombre ha ganado además peso con el respaldo explícito del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que ayer en redes sociales destacó su «capacidad y talante» para pilotar la nueva etapa. "Estaré apoyándola personalmente, desde el convencimiento de su capacidad y talante para poder llevar adelante el proyecto del Partido Socialista de Extremadura. Ánimo y fuerza", escribió.

Junto a ellos, Manuel José González Andrade y Ramón Díaz Farias aportan perfiles de raíz municipal y territorial, con capacidad para influir en el equilibrio final del proceso, aunque por ahora hayan mostrado menos apoyos públicos o menos escenificados que los otros aspirantes.