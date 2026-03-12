El Govern pide a ERC que "no bloquee" Catalunya tumbando los presupuestos: "Sería un desastre"

El 'pressing' a ERC por parte del Govern para que apruebe los presupuestos va subiendo de intensidad a cada día que pasa. Falta solo una semana para la votación clave en el Parlament y las interpelaciones del president y los consellers a los republicanos van 'in crescendo'. Este jueves, ha sido el titular de Presidència, Albert Dalmau, quien ha pedido al partido de Oriol Junqueras que "no bloquee" Catalunya tumbando unas cuentas de las que dependen proyectos relevantes y en un momento de incertidumbre por la crisis derivada de la guerra de Irán. "Sería un desastre", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que también ha afirmado que encauzar la recaudación del IRPF requerirá de "más meses".