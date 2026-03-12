Las cuentas de 2026
El Govern pide a ERC que "no bloquee" Catalunya tumbando los presupuestos: "Sería un desastre"
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, asegura que se necesitan "más meses" para resolver la recaudación del IRPF que exigen los republicanos
Illa convoca una cumbre con los partidos para abordar medidas ante la guerra en Oriente Próximo
ERC exige a Illa que "suelte el lastre del PSOE" y cumpla con el IRPF para tener presupuestos
El 'pressing' a ERC por parte del Govern para que apruebe los presupuestos va subiendo de intensidad a cada día que pasa. Falta solo una semana para la votación clave en el Parlament y las interpelaciones del president y los consellers a los republicanos van 'in crescendo'. Este jueves, ha sido el titular de Presidència, Albert Dalmau, quien ha pedido al partido de Oriol Junqueras que "no bloquee" Catalunya tumbando unas cuentas de las que dependen proyectos relevantes y en un momento de incertidumbre por la crisis derivada de la guerra de Irán. "Sería un desastre", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que también ha afirmado que encauzar la recaudación del IRPF requerirá de "más meses".
