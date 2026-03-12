El Parlament rechaza prohibir el burka en la vía pública, escuelas y centros sanitarios

El Parlament ha rechazado una propuesta del PP para prohibir el burka y el niqab en la vía pública, las escuelas y los centros sanitarios. Los populares solo han conseguido el apoyo de Vox, con quienes habían pactado el redactado a través de una enmienda, y Aliança Catalana. La moción no tenía efectos vinculantes, pero ha servido para conocer la posición del resto de partidos sobre una cuestión que también ha empezado a abordarse en el Congreso. Hace unas semanas, la Cámara baja ya descartó una iniciativa de Vox con el mismo propósito, pero el debate motivó a Junts a presentar otro texto sobre la cuestión. Además, el PSOE se mostró dispuesto a estudiar el planteamiento de los posconvergentes y ERC se abrió a explorar el camino.

También se ha desestimado otro epígrafe de la moción que reclamaba establecer un "visado por puntos' como forma de acceder al permiso de residencia. Este sistema, según los populares, debería valorar "la formación, la experiencia, el idioma y la integración" del solicitante. En la iniciativa, el partido apostaba por priorizar aquella inmigración procedente de "países y culturas" con quienes España comparte "una misma matriz cultural", en una referencia implícita a América Latina. La formulación de los populares también calificaba de "honor" la adquisición de la nacionalidad española.

Durante el debate, Junts ha tumbado esta propuesta, porque considera que busca "desnacionalizar" Catalunya. "Ustedes quieren españolizar, nosotros catalanizar", ha afirmado el portavoz de Junts, Salvador Vergés. En cambio, los posconvergentes sí que han apoyado el punto que reclamaba al Gobierno "abandonar" el proyecto de regularización extraordinaria de migrantes anunciado el pasado mes de enero, aunque este apartado tampoco ha prosperado.

La moción ha generado un encendido debate entre los distintos grupos de la Cámara. El PP ha acusado a los socialistas de haber lastrado la seguridad de las mujeres en España y ha vinculado el aumento de las denuncias por violación con la inmigración. Vox, que ha pactado buena parte de la moción con los populares, ha acusado al expresidente José María Aznar de haber empezado la "invasión" con las regularizaciones hechas durante su mandato. Aliança Catalana, por su parte, ha defendido una moratoria de entrada y expulsiones masivas, además de acusar al Estado de convertir Catalunya en un "vertedero" y de usar la inmigración como "una arma de destrucción masiva".

Noticias relacionadas

Desde la izquierda, en cambio, han acusado a PP y Vox de hacer un "relato apocalíptico" y de usar el feminismo como arma para atacar al islam. "¿No podemos decir que todos los hombres son violadores, porque no se puede generalizar, pero sí podemos decir que todos los inmigrantes lo son?", ha preguntado retóricamente la diputada Susanna Segovia, que ha acusado a estos dos partidos de "hipocresía" y de tener un relato "inconsistente". Una crítica parecida a la que han hecho el PSC, ERC y la CUP. Además, desde esta bancada también han puesto en valor la "aportación positiva" de la inmigración en la economía y "refuerza el sistema de pensiones".