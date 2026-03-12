7 de cada 10 municipios catalanes deberán tener un plan contra inundaciones con el nuevo Inuncat

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha explicado este jueves en el Parlament las novedades del nuevo plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya, conocido como el Inuncat. Una de las más destacadas es que un 70% de municipios catalanes deberán tener un plan de protección civil "contemplando específicamente el riesgo de inundaciones". Para el 30% restante no será obligatorio, pero si tendrán todos la "recomendación" de disponer también de uno.

Así pues, con las nuevas directrices de la Generalitat, las poblaciones obligadas a tener el plan pasarán de 521 a 656 y las que tendrán la recomendación crecerán de las 241 a los 291. Las nuevas cifras, pues, engloban los 947 municipios totales que tiene la comunidad. Parlon ha argumentado que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y que hay que actuar con "más rigor" para intentar "minimizar los riesgos personales".

La obligatoriedad de tener o no tener plan para hacer frente a las inundaciones se mide en función de la exposición que tienen los municipios a verse afectados por ellas. Así, los municipios 'obligados' tienen un riesgo alto (362) o muy alto (294) a tener que enfrentarse al exceso de agua. En cambio, los municipios 'recomendados' tiene una exposición moderada (233) o baja (58). Esta clasificación es otra de las novedades que incluye el Inuncat.

El nuevo plan también define cinco tipologías de riesgo ante el agua. Son las inundaciones fluviales; las dinámicas torrenciales; las inundaciones marítimas; las inundaciones pluviales y la ruptura o avería de presas. Parlon ha explicado que el plan Inuncat tenía que actualizarse en 2019, pero que la pandemia obligó a posponerlo. El trabajo se reanudó en 2021 y ha finalizado ahora. También ha expuesto que ha sido fruto de un trabajo entre Protección Civil; el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) y las agencias gestoras de las cuencas hidrográficas.

Plan de Actuación Municipal

Los municipios deberán planificar su respuesta a las inundaciones a través del PAM, que es el Plan de Actuación Municipal para inundaciones. Es un documento que recoge las actuaciones de la localidad en cuestión en relación al riesgo o la emergencia por exceso de agua. En este documento se tiene que especificar cuestiones como el criterio para determinar la fase de activación así como el criterio para activarlo.

Además, el PAM tiene que prever la estructura organizativa y la respuesta que puede dar el municipio a través de sus recursos propios y los que le puedan llegar de fuera. En caso de emergencia, los municipios tienen la responsabilidad de "informar y alertar" a su población sobre el riesgo de inundación y la evolución de la emergencia. También de las medidas de autoprotección adecuadas que tienen que seguir los ciudadanos.

Parlon ha explicado estas novedades a través de una interpelación que le ha formulado en el Parlament el grupo del PSC. La diputada Judit Alcalá ha defendido que la renovación del Inuncat tenía que llevarse a cabo para dar "una capacidad más grande de anticipación" ante los fenómenos meteorológicos extremos. El objetivo final és tener un sistema de emergencias "más coordinado" y "más preparado" ante el cambio climático.