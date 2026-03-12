El 'think tank' del PSC defiende que la regularización de inmigrantes "no genera un efecto llamada" ante los que la tachan de "fracaso"

La Fundació Rafael Campalans, el 'think tank' del PSC presidido por José Montilla, sale en defensa de la regularización de personas inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ante quienes la han definido como un "fracaso" de la gestión de la llegada de nuevos ciudadanos. Lo hace con un informe para sustentar con datos y argumentos que no es esta decisión política, sino el mercado laboral, el que provoca un "efecto llamada", al tiempo que advierte de los riesgos que puede suponer comprar el discurso de la extrema derecha. La llegada de inmigrantes, sostiene, se ha producido "de forma gradual y escalonada" y respondiendo a las necesidades de contratar trabajadores.

El objetivo del documento, asegura la Campalans, es contribuir de manera "informada y serena" al debate sobre el impacto de la inmigración en Catalunya, motivo por el que puso en marcha hace un año un grupo de trabajo para analizar todos sus efectos en el ámbito laboral, el estado del bienestar o en la crisis de la vivienda. No obstante, el informe rebate, aunque sin citarlos de forma explícita, alguna de las afirmaciones que hizo el Cercle d'Economia el pasado 19 de febrero, como que la regularización que beneficiará a más de medio millón de personas es un "fracaso" de las políticas migratorias que "no se puede convertir en un precedente".

"Sorprende leer que determinadas personas o entidades, incluso reconocidas como serias, apelan a afrontar el 'problema' de la inmigración de manera 'valiente' y 'sin buenismos'", reza el documento de la Campalans, justamente calificativos que utilizó el Cercle en su alegato. "Adoptan el discurso combativo falso de la extrema derecha", lamenta, además de considerar que el término "buenismo" es un "eufemismo insultante" para las entidades que trabajan para ayudar a las personas inmigrantes e integrarlas en la sociedad catalana. "No es correcto equiparar Vox y Cáritas o Aliança Catalana y la Comunitat de Sant Egidi. Es decir, el odio y la mentira, por un lado, con la verdad y el amor por el otro", espeta.

El mercado laboral como principal reclamo

El 'think tank' vinculado al partido de Salvador Illa niega, pues, la mayor preconizada por el Cercle, que achaca la llegada de inmigrantes a la política del Gobierno y que hizo un llamamiento a "moderar" la llegada para priorizar a los trabajadores calificados y posibilitar así un cambio de modelo económico. "La regularización no es la constatación de ningún fracaso. Las cifras corresponden con las entradas de inmigrantes en periodos de bonanza", fija como punto de partida. Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de los últimos 25 años, la Campalans apunta que la "experiencia acumulada" demuestra que la regularización no provoca un "efecto llamada", sino que es el mercado laboral el que lo genera.

Un camarero atiende a unas clientas en una terraza, en Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

"Cuando el mercado de trabajo ha ofrecido nuevas oportunidades, se han producido nuevas entradas; y a la inversa, las crisis han provocado 'expulsiones' masivas de centenares de miles de personas", sentencia, además de subrayar que "la correlación cuantitativa entre la demanda del mercado laboral -único y auténtico 'efecto llamada'- y la incorporación de inmigrantes ha sido casi total". En todo caso, enfatiza que la proporción de trabajadores de origen extranjero es más elevada en las faenas "más duras o menos remuneradas", como la construcción, la hostelería, la agricultura y el cuidado de personas, y que la naturaleza y el volumen de la demanda de trabajo, así como sus condiciones salariales y laborales, "no dependen del inmigrante ni del ocupado potencial, sino del empresario y de la administración".

También hace referencia a la experiencia internacional, que, subraya, "demuestra que es la demanda de trabajadores la que determina el signo y el volumen de flujos migratorios, con una incidencia mínima sobre la ocupación autóctona o los salarios preexistentes, y con niveles significativos de sobrecalificación, más altos que los que experimentan los nativos". Entre la retahíla de argumentos para apuntalar los beneficios de la llegada de nuevos trabajadores destacan que la productividad española crece "significativamente" desde 2023 al tiempo que "se incorporan, simultáneamente, unos 500.000 inmigrantes al año".

Analizar "con rigor"

La Fundació emplaza también a analizar con "rigor" la aportación que hace esta nueva población en materia de impuestos y seguridad social. A nivel estatal, recalca, el saldo es positivo porque suman a los impuestos más de lo que se gasta en ellos, mientras que a escala local, la que "contribuye más decisivamente a la cohesión social y a la generación de sentimiento de pertenencia", sí que es negativa. Recuerda, de todos modos, que las personas migradas están "sobrerrepresentadas" en la carpeta de dificultades y "subrepresentada" en la de protección social. A modo de ejemplo cita que la cobertura del ingreso mínimo vital o de la renta garantizada de ciudadanía es inferior a lo que exigiría su nivel de pobreza, que su presencia en la sanidad pública es "muy limitada" o que su uso de residencias no alcanza el 4% entre las que padecen una discapacidad.

Colas de personas para informarse sobre la regularización aprobada por el Gobierno / Bárbara Favant

La regularización por arraigo de personas migradas, la primera desde 2005, no es, por lo tanto, nada nuevo, recuerda el informe, ni sienta un precedente que no haya sucedido antes, además de considerar que "obedece a una petición social ampliamente respaldada". Reconoce que se trata de una "singularidad" en el contexto internacional, pero que "permite resolver de manera progresiva las situaciones de irregularidad", además de hacer hincapié en que "nadie cuestiona cómo fue de positivo" el movimiento migratorio interno en Catalunya y en España de los años 60 y 70.

El "giro" del PP

Significativo es que, frente al posicionamiento del Cercle, la Campalans recuerde también cómo la percepción de la inmigración "como problema" por parte de la ciudadanía escaló "coincidiendo con el giro adoptado por el PP a partir de julio de 2024" a raíz de la "supuesta crisis migratoria" por la llegada de 5.000 menores acogidos en Canarias. Desde entonces, analiza, se produce un "cambio de lenguaje" con asociaciones con la delincuencia o los privilegios que acaba teniendo un efecto sobre la ciudadanía. "Cuando estas mentiras solo las difundía Vox, su influencia era limitada. Pero cuando se añade el PP, con todo el peso de su credibilidad, la percepción ciudadana se alinea rápidamente", sostiene. Y aún añade una última reflexión para hurgar en el doble rasero de los populares: "Es inconcebible cuestionar el reparto de 5.000 menores inmigrantes de las Canarias cuando recientemente hemos acogido unos 60.000 menores ucranianos en toda España".