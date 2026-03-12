Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones en Castilla y León

Feijóo reprocha a Vox su bloqueo a gobiernos del PP: “No aceptamos lecciones de patriotismo de nadie”

En un mitin de la campaña electoral de Castilla y León, el líder del PP reitera sus críticas por lo que ve como un bloqueo de Vox a los gobiernos de Extremadura y Aragón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / EP

EFE

Valladolid
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado las palabras de Santiago Abascal sobre que este país le queda grande y ha advertido a Vox: "Con la que está cayendo, no aceptamos lecciones de patriotismo de nadie".

Durante su participación en un mitin de la campaña electoral de Castilla y León, en el municipio burgalés de Villarcayo, Feijóo ha reiterado sus críticas por lo que ve como un bloqueo de Vox a los gobiernos de Extremadura y Aragón, y ha remarcado que le daría "vergüenza" votar junto a PSOE y Podemos para evitar la investidura de la extremeña María Guardiola.

Para Feijóo "nadie puede entender" que Vox impida "un gobierno del PP cuando gana": "Llevo toda mi vida ganando a socialistas, nacionalistas e independentistas, a mi no me va a dar lecciones de ganar aquellos que no han ganado nunca...de vez en cuando hay que recordar esto", ha añadido.

"Pero si no has ganado nunca, por lo menos deja gobernar al que gana", ha insistido Feijóo, en referencia a Vox y a unos dirigentes a los que ha acusado de pedir el voto "para bloquear".

El presidente del PP ha ironizado con que son "nuestros amigos de Vox", a los que ya conocen porque "salieron por piernas del gobierno" y "cuando ven un problema, dimiten", o calculan que si dejan el Ejecutivo les va mejor en las encuestas.

En cambio, ha dado por hecho que cuando el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, vuelva el lunes a su despacho como "presidente electo", tendrá "a sus espaldas 4 años de gestión".

"Algunos corren muy bien delante de un toro, pero son menos los que saben torear", ha comparado Feijóo, quien ha subrayado que mientras en otros partidos están centrados en lo que ocurra el domingo, en el PP importa más "lo que pasará el lunes y los meses y años siguientes".

