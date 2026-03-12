El exdirector del Inaga aseguró en las Cortes que "nunca presionó" a sus funcionarios sobre expedientes de renovables

El exdirector del Inaga, Jesús Lobera, aseguró que «nunca presionó» a funcionarios del instituto ambiental para favorecer o rechazar informes sobre energías renovables en Aragón. Lo hizo en las Cortes, en la comisión de investigación celebrada a comienzos de la pasada legislatura, en la que también defendió no haber recibido «ninguna instrucción» sobre el Clúster del Maestrazgo y sobre el signo que debían tener los informes remitidos al Miteco.

Lobera, que por motivos de salud respondió por escrito a las preguntas de los ocho grupos parlamentarios, dedicó 35 folios a aclarar su papel al frente del Inaga. «Este exdirector nunca persionó, de ninguna manera y en ningún caso, sobre expedientes de renovables», contestó el responsable del instituto ambiental.

El propio Lobera también rechazó haber recibido «ninguna instrucción» por parte de responsables superiores para actuar de una u otra manera en relación al Clúster del Maestrazgo y la emisión de informes hacia el Miteco.

Lo que sí admitió en sus respuesta fueron las comunicaciones con las empresas de energías renovables que querían desarrollar proyectos en la comunidad. «Fuera cual fuera el promotor, siempre se mantiene el necesario y legalmente establecido contacto administrativo», resumió Lobera, que sí se reunió en su despacho con muchas empresas del sector: «No sé si pasaron por mi despacho todos los promotores que habían presentado proyectos en Aragón, pero desde luego fueron la inmensa mayoría». El exdirector del Inaga definió como «reuniones de trabajo» en las que las mercantiles le transmitián «su preocupación por llegar en plazo en razón de los distintos hitos ministeriales».

La Ucoma, en sus informes, denuncia que supuestamente los altos cargos que podrían haber facilitado los trámites para Forestalia asumían los expedientes vinculados a la empresa aragonesa. Lobera dijo en su declaración que los informes, algunos realizados en primer paso por consultoras externas, «quedaban en manos y a disposición del funcionario que tenía asignado el expediente en cuestión». Testimonios de trabajadores públicos, recogidos por la Guardia Civil, denunciaron que Lobera asumió muchos informes vinculados a Forestalia: «Ante su negativa [la de un funcionario], Jesús Lobera le habría dicho textualmente: ‘Tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo’, asumiendo personalmente la gestión del expediente al margen del criterio técnico».

En la misma comparecencia, el exdirector del Inaga insistió en la falta de personal del organismo. «He comentado, solicitado y hasta implorado al respecto de la carencia de medios humanos», concretó Lobera, que lamentó que la DGA le respondió «negando que hiciera falta más personal y que la solución pasaba por una simplificación en la forma habitual».

Ante «el ingente aluvión» de proyectos de renovables, Lobera decidió pasar a «un área específicamente creada» estos trámites. «Un mejor reparto de cargas de trabajo dentro del instituto» era el objetivo del entonces director, que celebró que «en buena medida se logró» esa intención. El propio Lobera defendió que pese al trabajo que tuvieron en el momento álgido del Inaga, «no se rebajaron de ningún modo los criterios de análisis ambiental y en ningún caso».

El exdirector del Inaga también fue preguntado por las consultoras externos que realizaban informes para aligerar la carga de trabajo del organismo público. Una práctica «absolutamente legal y habitual» y que se hizo «atendiendo al cumplimiento escrupuloso de la ley», según Lobera, que rechazó la vinculación de algunas de esas empresas a otras firmas de renovables: «No tengo conocimiento de que esa circunstancia se haya producido durante mi mandato; si así hubiese ocurrido, se habría derivado de forma inmediata a otra consultora».