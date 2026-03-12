¿En qué trabajaban los candidatos de Castilla y León antes de ser políticos? Estas eran sus profesiones

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, nació en Salamanca en 1965. Licenciado en Derecho y diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica por la Universidad de Salamanca, se afilió a Nuevas Generaciones del PP con 18 años mientras iniciaba sus estudios universitarios. En su juventud fundó la Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca. Su experiencia profesional fuera de la política es limitada, con un periodo de prácticas en el despacho de su padre y posteriormente como coordinador del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Salamanca.

El cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español es Carlos Martínez Mínguez, actual alcalde de Soria. Su trayectoria se ha desarrollado fundamentalmente en la política municipal e institucional. No se le conoce formación universitaria completada ni actividad profesional al margen de la política. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Soria entre 1999 y 2007, procurador en las Cortes de Castilla y León y diputado provincial. Además, participa en distintos organismos internacionales y europeos, como el Comité Europeo de las Regiones y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa.

Por parte de Vox, el candidato es Carlos Pollán. Graduado en Derecho, estuvo vinculado durante años al Ademar León, donde fue jugador, entrenador y presidente. En 2022 accedió por primera vez a las Cortes de Castilla y León y fue elegido presidente de la cámara autonómica tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

El candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, es abogado y profesor universitario. Ha ejercido principalmente en litigios colectivos y casos relacionados con abusos bancarios y consumo. También ha trabajado como asesor jurídico en las Cortes de Castilla y León y en el Congreso de los Diputados. Actualmente es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un doctorado en Derecho.

El cabeza de lista de Izquierda Unida es Juan Gascón. Nacido en Alcañiz en 1975, estudió Ingeniería Técnica Informática de Sistemas en la Universidad de Zaragoza. Desde hace más de dos décadas reside en Palencia y trabaja como profesor de informática en un instituto público de Miranda de Ebro. Además de su actividad docente, ha participado en movimientos sociales y sindicales.

Por último, la candidata de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, es licenciada en Derecho y cuenta con un máster en Dirección Comercial y Marketing. Además, tiene plaza como funcionaria en el Ayuntamiento de León, compaginando su carrera profesional con su actividad política dentro del partido leonesista.