Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránJoan LaportaTrumpFrancisca CadenasMeloniIone BelarraMiranda de EbroPeste porcinaCollserolaEncuestas Castilla y LeónEuriborRenta 2026Vino
instagramlinkedin

Nuevo orden mundial

El Govern pide a la UE que "no claudique" ante Trump y la guerra en Irán

Illa convoca una cumbre con los partidos para abordar medidas ante la guerra en Oriente Próximo

Irán responde a las bombas de Israel y EEUU con una ofensiva de ataques en el ciberespacio

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, este martes en el Parlament.

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, este martes en el Parlament. / Sara Soteras / ACN

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior del Govern de Catalunya, Jaume Duch, ha pedido este jueves a la Unión Europea que "no claudique" ante los "nuevos órdenes basados en la fuerza y la coerción" ejercidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en operaciones como la guerra contra Irán.

"Lo que tiene que hacer la Unión Europea no es claudicar ante nuevos órdenes basados en la fuerza y la coerción, sino fortalecerse y ser capaz de jugar un papel importante a nivel internacional", ha afirmado Duch en el pleno del Parlament, en una interpelación del diputado de Comuns Andrés García Berrio.

Las instituciones europeas deben tratar con Estados Unidos y otras potencias mundiales desde "la unión y la decisión", y no desde la "debilidad": "Cuando nos mostramos débiles, como en las negociaciones arancelarias del año pasado, salimos perdiendo".

Duch ha reconocido que, actualmente, una de las "grandes debilidades" de la UE es su política exterior y la "dificultad de reaccionar con una sola voz coherente ante crisis importantes".

Sobre el papel de Catalunya en la guerra en Oriente Medio, ha asegurado que el Govern actúa con "diligencia y eficacia", tanto en el campo humanitario, con la colaboración en la repatriación de catalanes que estaban en la región, como en el económico, con la reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los partidos este viernes para analizar los efectos del conflicto.

En este sentido, Duch ha advertido a los parlamentarios de que, "si hay un momento en que Cataluña necesita unos presupuestos a la altura de las circunstancias, es ahora".

Crítica al Govern por la presencia de Israel en MWC

García Berrio, en su interpelación, ha acusado al ejecutivo catalán de caer en una "incoherencia" al defender los derechos humanos, pero "no hacer todo lo posible para evitar la presencia de gobiernos investigados por graves crímenes contra la humanidad, como es el caso de Israel", en el Mobile World Congress (MWC).

Duch ha replicado que el Govern cumplió con la resolución del Parlament aprobada en verano que instaba a trasladar al Consejo de Administración de Fira de Barcelona -consorcio formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona- "la conveniencia de no permitir pabellones del gobierno de Israel ni de empresas que se lucren del genocidio" en Palestina.

Noticias relacionadas

"El MWC es un evento privado y, por lo tanto, el Govern llegó hasta donde pudo llegar", ha aseverado, y ha avisado a Comuns de que, si creen que "se tiene que llegar más lejos", es necesario modificar la legislación actual relativa al consorcio de la Fira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
  2. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  3. Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones en el precio del acero del sevillano Puente del Centenario, investigado en la trama Ábalos
  4. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  5. Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat
  6. El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia
  7. Sánchez esquiva su minoría parlamentaria: sin debate de la nación, dos únicas conferencias de presidentes y ausencia del Senado
  8. Los críticos con Junqueras lanzan su candidatura para disputarle el control de ERC en Barcelona

El nuevo DAO de la Policía toma posesión con el encargo de ser "implacable" con el acoso y recuperar la confianza social en el cuerpo

Yolanda Díaz apunta a la prohibición de despidos por causas energéticas entre las medidas del plan anticrisis del Gobierno

Yolanda Díaz apunta a la prohibición de despidos por causas energéticas entre las medidas del plan anticrisis del Gobierno

El Consejo del Poder Judicial reconoce incidencias por los nuevos tribunales de instancia pero niega retrasos generalizados

El Consejo del Poder Judicial reconoce incidencias por los nuevos tribunales de instancia pero niega retrasos generalizados

El Gobierno eleva la presión a la Junta de Andalucía y solicita también una reunión extraordinaria del Estadio Cartuja tras la imputación del gerente

El Gobierno eleva la presión a la Junta de Andalucía y solicita también una reunión extraordinaria del Estadio Cartuja tras la imputación del gerente

Alejandro Fernández (PP): "Las discrepancias con Feijóo están en un cajón y resueltas"

Alejandro Fernández (PP): "Las discrepancias con Feijóo están en un cajón y resueltas"

El Govern pide a la UE que "no claudique" ante Trump y la guerra en Irán

El Govern pide a la UE que "no claudique" ante Trump y la guerra en Irán

El Tribunal Supremo desestima los recursos y ordena a la familia Franco devolver el pazo de Meirás al Estado

El Tribunal Supremo desestima los recursos y ordena a la familia Franco devolver el pazo de Meirás al Estado

Las víctimas del accidente de Córdoba se manifestarán en las calles de Huelva el 20 de marzo

Las víctimas del accidente de Córdoba se manifestarán en las calles de Huelva el 20 de marzo