El Govern pide a la UE que "no claudique" ante Trump y la guerra en Irán

El conseller de Unió Europea i Acció Exterior del Govern de Catalunya, Jaume Duch, ha pedido este jueves a la Unión Europea que "no claudique" ante los "nuevos órdenes basados en la fuerza y la coerción" ejercidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en operaciones como la guerra contra Irán.

"Lo que tiene que hacer la Unión Europea no es claudicar ante nuevos órdenes basados en la fuerza y la coerción, sino fortalecerse y ser capaz de jugar un papel importante a nivel internacional", ha afirmado Duch en el pleno del Parlament, en una interpelación del diputado de Comuns Andrés García Berrio.

Las instituciones europeas deben tratar con Estados Unidos y otras potencias mundiales desde "la unión y la decisión", y no desde la "debilidad": "Cuando nos mostramos débiles, como en las negociaciones arancelarias del año pasado, salimos perdiendo".

Duch ha reconocido que, actualmente, una de las "grandes debilidades" de la UE es su política exterior y la "dificultad de reaccionar con una sola voz coherente ante crisis importantes".

Sobre el papel de Catalunya en la guerra en Oriente Medio, ha asegurado que el Govern actúa con "diligencia y eficacia", tanto en el campo humanitario, con la colaboración en la repatriación de catalanes que estaban en la región, como en el económico, con la reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los partidos este viernes para analizar los efectos del conflicto.

En este sentido, Duch ha advertido a los parlamentarios de que, "si hay un momento en que Cataluña necesita unos presupuestos a la altura de las circunstancias, es ahora".

Crítica al Govern por la presencia de Israel en MWC

García Berrio, en su interpelación, ha acusado al ejecutivo catalán de caer en una "incoherencia" al defender los derechos humanos, pero "no hacer todo lo posible para evitar la presencia de gobiernos investigados por graves crímenes contra la humanidad, como es el caso de Israel", en el Mobile World Congress (MWC).

Duch ha replicado que el Govern cumplió con la resolución del Parlament aprobada en verano que instaba a trasladar al Consejo de Administración de Fira de Barcelona -consorcio formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona- "la conveniencia de no permitir pabellones del gobierno de Israel ni de empresas que se lucren del genocidio" en Palestina.

"El MWC es un evento privado y, por lo tanto, el Govern llegó hasta donde pudo llegar", ha aseverado, y ha avisado a Comuns de que, si creen que "se tiene que llegar más lejos", es necesario modificar la legislación actual relativa al consorcio de la Fira.