Alejandro Fernández (PP): "Las discrepancias con Feijóo están en un cajón y resueltas"

"Hace mucho tiempo que las discrepancias que pudiera haber hace un par de años están en un cajón y resueltas". De este modo ha descrito el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, el estado de salud de su relación con el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha protagonizado en los últimos años varios episodios de desavenencias. En una entrevista en 'El Cafè d'Idees' (RTVE) este jueves, el presidente del PPC ha asegurado, además, que nunca tuvo una "guerra" con Feijóo.

Hace menos de un año, Fernández publicó su primer libro, "A calzón quitao" (La Esfera de los Libros), en el que daba cuenta de sus diferencias con la dirección nacional, a la que acusaba de tutelar a sus líderes autonómicos e incluso de "triturar" a estos barones con una "estrategia suicida". En su prólogo, Cayetana Álvarez de Toledo llegó a escribir: "Querido Alberto, léelo con detenimiento. Está escrito para ti". Todo ello, ha puntualizado el líder del PPC en la entrevista, fueron "reflexiones" sobre el partido, no una "descripción del día a día". "Todo el mundo que se lo ha leído dice que le ha gustado mucho".

La realidad es que Feijóo, ni nadie de la cúpula del partido, llegó a pronunciarse sobre este ensayo, hasta el punto de que el equipo dio plantón a Fernández en la presentación del libro en Madrid. Sin embargo, en los últimos meses -especialmente desde que Miguel Tellado llegó a la secretaría general- las relaciones han mejorado, al menos públicamente. "Existe una sintonía absoluta y estratégica", ha añadido Fernández.

Las negociaciones con Vox

Sin ir más lejos, este jueves ha sido el presidente del PP catalán quien ha defendido a Génova al asegurar que no cree que la dirección esté tutelando las negociaciones con Vox en las comunidades autónomas, después de que algunos barones, como el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hayan dicho públicamente que Génova no participaría en una posible negociación. En Extremadura también existe cierto malestar con la intervención de la cúpula en este asunto, más aún después de que Feijóo hiciera público un "decálogo" para negociar con Vox. "Plantear un decálogo sobre principios esenciales no creo que sea una tutela. Es competencia de la dirección trasladar los principios esenciales del partido", ha comentado.

Otra muestra de que las cosas han mejorado es que Feijóo, en su estrategia por ganar votos catalanes de cara a las próximas generales, ha intensificado su agenda de actos en Catalunya, a los que prácticamente siempre es acompañado por Fernández. Algo que no ocurrió, por ejemplo, en algunas de las visitas que hizo el presidente del PP en las semanas posteriores a la publicación del libro, cuando el líder del PP catalán se ausentó en alguna ocasión. "La situación en el PPC ha cambiado positivamente", ha defendido Fernández. Y ha añadido, como suele reivindicar, la pluralidad de ideas dentro del partido: "Estoy orgulloso de formar parte de un partido donde se puede discrepar políticamente".

Defiende la "intervención" en Irán

No son pocas las diferencias que existen dentro de la formación y que en las últimas semanas han aflorado. Desde el "no a la guerra" en Irán que defendió el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, frontalmente opuesto a la celebración de la intervención militar de Estados Unidos por parte de Álvarez de Toledo, hasta las discrepancias que se han hecho patentes en Catalunya después de que el alcalde de Badalona del PP, Xavier García Albiol, anunciara que prohibirá los pisos turísticos en la ciudad que gobierna. Una medida que choca con el ideario del partido, defensor del libre mercado.

Alejandro Fernández y Xavier García Albiol. / ZOWY VOETEN

A todo ello ha dado respuesta Fernández. Sobre la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, ha considerado que se ha producido "cumpliendo el derecho internacional" y que ahora mismo ya es una acción "bajo el paraguas de la OTAN", más allá del "cálculo político" que, a su juicio, hacen algunos líderes, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fernández cierra filas con Albiol

En cuanto a la iniciativa impulsada por Albiol, el presidente del PP catalán ha relatado que el alcalde explicó "correctamente" sus argumentos al partido y que, por tanto, en el seno del PPC se entendió que tomara esa decisión. "Dijo que no defiende esta medida, que no la llevaba en el programa electoral y que no creía en ella, pero que como el resto de ciudades de su entorno la habían prohibido, Badalona no podía asumir toda la demanda", ha explicado. "No le quedó más remedio", ha deslizado Fernández, cerrando filas con Albiol y asegurando que esto "no cambia" la opinión de su formación respecto a este tipo de regulaciones.