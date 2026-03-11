Vox ya habla de un "acuerdo incipiente" con el PP en Aragón pero Azcón pide "discreción": "No tengo novedad"

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha confirmado tras reunirse con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, que existe un "acuerdo incipiente con el PP", pero no ha aclarado si su formación votará a favor, o no, de la investidura del candidato del PP, Jorge Azcón.

En la primera comparecencia pública de Nolasco desde el 9 de febrero, el líder de la ultraderecha en Aragón no ha aclarado cuál será el sentido de su voto en la futura investidura del candidato del PP, pero sí ha dejado claro que Vox tiene la "mano tendida" para alcanzar un acuerdo de Gobierno y para "seguir trabajando" por un pacto de políticas que permitan "cambiar el rumbo" de la comunidad autónoma. También ha confirmado que no presentarán un candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.

Con todo, todavía no ha dejado claro si Vox quiere entrar en el Gobierno, o no, ni con qué peso, y tampoco está descartado que su presencia se limite a un apoyo a la investidura de Azcón a través de una abstención. "Todo está en el aire" y por decidir, en función de que se cierre, o no, ese "acuerdo incipiente". Tampoco ha descartado Nolasco que, dentro de la negociación, pueda cambiar de signo la Presidencia de las Cortes. "Es posible porque lo permite la norma. ¿Probable? No lo sé", ha expresado.

"La abstención o votar en contra no nos lo hemos planteado: primero hay que llegar a un acuerdo, porque es muy incipiente todavía", ha declarado Nolasco, que ha reconocido "contactos" con el PP desde las primeras semanas tras las elecciones del 8 de febrero, pero que no ha querido definir en un "grado de acercamiento" concreto. "No puedo decir si estamos de acuerdo al 24,7%, no tendría sentido", ha declarado.

Le pide al PP "que salga de su baldosa"

Además, le ha pedido al Partido Popular de Jorge Azcón que "salga de su baldosa" para poder alcanzar este pacto. Lo ha hecho rememorando las palabras del consejero de Hacienda en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, que utilizó la misma metáfora para explicar, en la negociación para la aprobación de presupuestos de 2026, expresando que el PP no se saldría de esa baldosa.

Ahora, Nolasco recurre a la misma expresión. "Ahora sí, el PP deberá salir de su baldosa", y ha recalcado que "es momento de negociar, llegar a un acuerdo en las políticas y que de este modo se garantice un cambio de rumbo dirigido a la lucha contra la inmigración ilegal, contra la okupación ilegal, la prioridad nacional en el acceso a la vivienda y ayudas sociales, la bajada de impuestos o la ordenación de las energías renovables". "Hasta que no tengamos definido el qué y el cómo, no hablaremos del quién, ha concluido.

Preguntado por qué líneas maestras de Vox están dispuestos a renunciar en aras del acuerdo con el PP, Nolasco ha reconocido que "no vamos a hablar de lo que vamos a renunciar, es como dar la batalla por perdida antes de intentar. Vamos a intentar aplicar nuestro programa al máximo".

En concreto, ha puesto el foco en que no renunciarán "a la bajada de impuestos, a dejar de regar a las oenegés que se lucran con el tráfico de personas y cosas como la limpieza de los cauces de los ríos, incluso con un fondo para devolver las multas que se pongan, como en Valencia". Es decir, prácticamente todas sus grandes propuestas a nivela nacional. "También decían que no se podía eliminar el régimen sancionador de las Zonas de Bajas Emisiones y sí que se puede hacer", ha recalcado. "Ahora es difícil concretar hasta qué parte el PP está dispuesto a ceder", ha reconocido.

Las "políticas concretas" y los "plazos de ejecución"

Nolasco ha abundado en que Vox tiene la "mano tendida al PP para alcanzar un acuerdo de gobierno en esta nueva legislatura, pero no hemos venido a hablar de nombres ni de cargos, pedimos un cambio de rumbo urgente en las políticas del Gobierno de Aragón". En esta línea, ha reclamado un acuerdo de Gobierno "detallado y específico, que incluya políticas concretas y plazos de ejecución de esas políticas". "No nos conformamos con futuribles ni promesas a largo plazo", ha insistido Nolasco, que ha lamentado que ese "cambio de rumbo" que pregona Vox no se produjera en su anterior paso por el Ejecutivo aragonés.

Además, aunque en un mes desde las elecciones no se han producido avances conocidos en la negociación, ha negado cualquier "acuerdo tácito ni formal de retrasar los acuerdos por ningún tipo de elecciones", a pesar de la cercanía de la convocatoria en Castilla y León. "Si uno quiere ponerse de acuerdo con políticas concretas, lleva tiempo. Luego veremos si lo hacemos desde el Gobierno o desde la oposición", ha concluido.

"Una vez que esté el acuerdo, veremos si es mejor estar dentro o fuera", ha incidido, dejando todas las puertas abiertas de cara a la gobernabilidad de Aragón.

Azcón pide "discreción" y todavía no habla de acuerdos

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, todavía no habla de acuerdos, ni siquiera incipientes, con Vox. El líder del PP ha atendido a los medios de comunicación en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en el que ha valorado la situación de las negociaciones con Vox para construir la gobernabilidad de Aragón, sin confirmar nada en concreto y reclamando, de nuevo, "discreción" para llegar a buen puerto.

"Ahora no tengo ninguna novedad", ha asegurado, casi a la vez que Nolasco hablaba en sede parlamentaria de un "acuerdo incipiente" en el que queda "mucho por trabajar". "Todos estos procesos se tienen que llevar sin ruido, con la discreción con las que las cosas importantes se tienen que trabajar y voy a seguir con esa discreción, con esa filosofía de llegar a buenos acuerdos para los aragoneses y, cuando tengamos resultados, contarles a todos los medios los resultados", ha defendido Azcón, que ha vuelto a insistir en que es él quien lidera este proceso negociador, no Génova.

Además, ha marcado distancias con la situación en Extremadura, donde su homóloga María Guardiola perdió la primera investidura por el voto en contra de los de Abascal. "Extremadura es Extremadura y Aragón es Aragón. Vamos a trabajar para que haya un Gobierno lo antes posible", ha zanjado el presidente en funciones.