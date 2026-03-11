Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Control de las plataformas

Sánchez anuncia la puesta en marcha de un sistema de rastreo en redes para medir la "huella del odio"

El Gobierno presiona a los "tecnoligarcas" con un mecanismo “para ver quién frena el odio y quién hace negocio”, a la espera de una reforma para tipificar como delito la manipulación de los algoritmos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la inauguración del Foro contra el odio.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la inauguración del Foro contra el odio. / José Luis Roca

Iván Gil

Iván Gil

Madrid
El Gobierno sigue desplegando el paquete de medidas para endurecer el control de las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Después de activar a la Fiscalía para investigar posibles infracciones relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos, el presidente del Gobierno ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un mecanismo destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social y amplifican el odio. "Para ver quién frena el odio y quién hace negocio”, ha argumentado Pedro Sánchez durante la inauguración del I Foro contra el Odio esta mañana en Madrid.

"Igual que hoy hablamos de la huella de carbono para medir el impacto ambiental de una actividad, queremos empezar a hablar también de la huella del odio para impedir el impacto social y democrático que estos discursos están generando en la convivencia", ha asegurado el jefe del Ejecutivo. Esta medida se complementará con una reforma del Código Penal para tipificar como delito la manipulación de los algoritmos.

El objetivo, según ha arremetido Sánchez mencionando a los "tecnoligarcas", pasa por "sacar el odio de la sombra, hacerlo visible y exigir responsabilidades a quienes no actúan". "Cuando los tecnoligarcas decidieron imponer su agenda política en redes sociales, pasamos de la libertad de expresión a la libertad de agresión; a un espacio donde el insulto se presenta como opinión y el acoso como debate", criticó. A partir de ahora, abundó, "las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan, y la sociedad podrá ser consciente".

La medida pretende transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando uuna suertede ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas. Con la información generada se busca abrir debates sobre el control de las plataformas y los mecanismos para favorecer entornos digitales más seguros.

La nueva herramienta se denominará "HODIO (Huella del Odio y la Polarización) y se impulsará a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. "Basada en criterios académicos reconocidos, que combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad", sus resultados se expondrán públicamente.

Atajo parlamentario

Para acelerar las reformas pendientes de este paquete de medidas para regular las plataformas digitales el Gobierno busca un atajo parlamentario que le permita recortar plazos. Se trataría de aprovechar el proyecto de ley de protección digital a los menores que está en la comisión de Justicia para incluir las dos principales novedades que el jefe del Ejecutivo puso sobre la mesa: la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas y la penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales.

De esta manera se evitaría, como estaba previsto, que las reformas concernientes del Código Penal se realicen a través de sendos anteproyectos de ley. Un largo trámite desde su aprobación en primera vuelta en el Consejo de Ministros hasta llevarlas al Congreso. Para sacarlo adelante se necesitarán acuerdos con todos los socios de investidura, puesto que el proyecto donde se buscan incluir estas reformas ya ha cerrado el plazo de enmiendas y la única salida es transaccionar. 

