ERC exige a Illa que "suelte el lastre del PSOE" y cumpla con el IRPF para tener presupuestos

El toma y daca del Govern y ERC para los presupuestos no cesa. Los republicanos aprietan al president Salvador Illa para que el Gobierno cumpla con la recaudación del IRPF, mientras que el jefe del Govern señala que su hoja de servicios justifica que su compromiso es acceder a ello, como ya lo ha hecho con el nuevo modelo de financiación. Pero para Esquerra con este compromiso público no basta, así que el líder del grupo parlamentario, Josep María Jové, le ha exigido que "suelte el lastre del PSOE" y que no se supedite a los intereses electorales de Pedro Sánchez: "No vuelvan a cometer el mismo error que con el Estatut de 2006. No vuelvan a incumplir lo pactado, lo que el país necesita es el cumplimiento de los acuerdos".

Ante la estrategia de presión 'in crescendo' que han activado los socialistas, Jové ha exigido a Illa que "no presione con el calendario" y que cumpla con la palabra dada "por convicción democrática", pero la agenda fija que el 20 de marzo ERC debe tomar una decisión: o tumba los presupuestos o deja que prosiga la tramitación parlamentaria para su debate final el 24 de abril. En todo caso, esa votación se producirá justo después de las elecciones de Castilla y León, que los republicanos entienden -y fuentes socialistas así lo confirman- que entorpecen la posibilidad de que Pedro Sánchez mueva ficha con el IRPF.

Balance "positivo" de pactos

El president ha respondido a Esquerra que no solo defiende los pactos, sino que se siente "orgulloso" de ellos. "Tenemos que poner en valor el cumplimiento de los acuerdos, es una de las formas de defender la democracia y las instituciones", ha espetado, recalcando que el balance del cumplimiento de los acuerdos es "positivo". "Cumpliré [...] No soy amigo de presionar a nadie ni de dejarme presionar. Y no pido nada que yo no haya hecho en el pasado", ha insistido el president, recordando que cuando era jefe de la oposición pactó los presupuestos de Pere Aragonès con ERC, aunque el 'no' de los Comuns forzó el adelanto electoral y antes los republicanos tuvo que hacer una gran cesión con repercusión interna: la construcción del cuarto cinturón entre Sabadell y Terrassa. "Dimos apoyo a los presupuestos pensando en el bien del país", ha asegurado el president.

No obstante, el Govern de Illa no considera que deba hacer ningún gesto para que Sánchez se mueva que vaya más allá de negociar partidas presupuestarias porque defiende que ya se ha hecho "suficiente" con el modelo de financiación y la promesa de cumplir, a futuro, con la recaudación del IRPF. Este martes, en un acto institucional con motivo del Año Josep Irla, el president de la Generalitat y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se recetaron mutuamente "sentido de país", pero cada uno le da una acepción distinta a lo que eso significa. Para Illa, eso pasa por aprobar presupuestos; para los republicanos, eso pasa por que se cumpla con los acuerdos sellados, en este caso, para lograr "avances reales y tangibles en soberanía" por la vía de la recaudación de impuestos.