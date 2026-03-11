Illa convocará una cumbre con los partidos para abordar medidas ante la guerra en Oriente Próximo

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que convocará una cumbre de los partidos catalanes esta misma semana para abordar un escudo de medidas para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra de Irán. Se trata de una petición que ha puesto Junts encima de la mesa y el president ha decidido recoger el guante. "Acepto su propuesta y daré la instrucción para buscar fecha", ha respondido, además de hacer una apelación a hacer planteamientos "lo más unitarios posibles" para responder al impacto que el conflicto pueda tener en los bolsillos de los ciudadanos.

"El Govern está en disposición de dar respuesta a los efectos negativos de la guerra", ha asegurado Illa durante la sesión de control en el Parlament, durante la que también ha reafirmado su compromiso con el 'no a la guerra' liderado por Pedro Sánchez y deseado que se produzca pronto una "desescalada" que permita dar paso a la diplomacia y el diálogo. Mientras eso no suceda, ha apostillado, "todas las propuestas son bienvenidas", además de recordar que durante el fin de semana pasado ya recabó la opinión de sindicatos y patronales para diseñar el plan de medidas.

Junts ha respondido que acudirá con propuestas bajo el brazo y que actuará con "responsabilidad". Pero antes, la presidenta del grupo en el Parlament, Mònica Sales, le ha recordado al Govern que 19 meses después del inicio del mandato sigue sin ser capaz de aprobar unos presupuestos, cosa que, a su juicio, es la prueba de su "mala gestión y fracaso". Los posconvorgentes han emplazado a Illa a "rectificar" en materia fiscal y en su agenda nacional y ha criticado las cuentas que trata de aprobar con ERC por ser "equivocadas" por culpa de la influencia de los Comuns, además de llegar "tarde y mal".

La cumbre que convocará el president se celebrará en pleno toma y daca con los republicanos por los presupuestos y con un calendario para alcanzar un acuerdo que expira el 20 de marzo, el día de la votación de las enmiendas a la totalidad en el Parlament. En los últimos días, el Govern ha incrementado la presión sobre los republicanos con el argumento de que las cuentas no solo son "necesarias" para dejar atrás las de 2023 y disponer de más recursos, sino para garantizar la "certidumbre" a los catalanes ante un contexto geopolítico convulso que amenaza con una nueva inflación.