Robles insiste en que España no participará en una misión en el estrecho de Ormuz

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a descartar que España pueda participar en una eventual misión para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz planteada por Francia, rechazando igualmente que se puedan desplegar en la zona los cazaminas españoles, que ya están en misiones de la OTAN.

"España no va a estar nunca en ninguna misión que no tenga un apoyo o un paraguas internacional" ya sea de Naciones Unidas, de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea, ha recalcado Robles en declaraciones a la prensa durante su visita al MOPS en la base de Retamares, en Pozuelo (Madrid).

La ministra ha insistido en que España ha accedido a que la fragata 'Cristóbal Colón' se traslade a Chipre junto al grupo naval que encabeza el portaaviones francés 'Charles de Gaulle' para participar en una misión de "protección y seguridad" en el Mediterráneo y no tiene intención de ir más allá.

"Nosotros no sabemos cuál va a ser la misión que quiere hacer Francia", ha añadido la ministra, en referencia a la propuesta que puso sobre la mesa el lunes pasado el presidente francés, Emmanuel Macron, de desplegar una misión defensiva en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación.

"Esa es una misión que en su caso, si la plantea Francia, es un tema de Francia, pero en este momento a nivel internacional no se ha planteado ni en OTAN ni en Unión Europea y por tanto España no tiene nada que decir", ha insistido Robles, que ha dejado claro que el Gobierno siempre es "respetuoso" con las nuevas misiones que puedan plantear países aliados.

Los cazaminas están en otras misiones

Asimismo, consultada sobre la posibilidad de que España pudiera desplegar sus cazaminas en esta zona, ha asegurado con rotundidad que no está previsto ya que estas embarcaciones ya están desplegadas en misiones de la OTAN.

"Nosotros vamos a estar con las misiones en las que estamos y evidentemente eso no está previsto en este momento", ha señalado, esgrimiendo la importancia de no olvidarse de Ucrania cuyo presidente, Volodímir Zelenski, ha adelantado que viajará próximamente a España.

La ministra de Defensa ha reconocido que "hay una situación grave" en Oriente Próximo como resultado de la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní atacando los países de la zona, pero España "es un aliado respetable y comprometido con la OTAN" que ya tiene misiones desplegadas en el Flanco Este.

Militares españoles en Oriente Próximo

En cuanto a la situación de los militares españoles desplegados en distintas misiones en la región, Robles ha admitido que "la situación es muy dura" en Líbano, pero también es complicada en Irak y en Turquía. "Estamos permanentemente en contacto con ellos" y "se están tomando todas las medidas de protección y de seguridad", ha asegurado.

Por otra parte, en cuanto a las declaraciones del senador estadounidense Lindsey Graham, que ha planteado la marcha de las tropas de Estados Unidos de las bases de Rota y Morón tras la negativa del Gobierno a autorizar su uso para la operación en Irán, ha esgrimido que "hay muchísimos congresistas demócratas en Estados Unidos que opinan otra cosa".

A su juicio, "la declaración de un señor que puede representar mucho en Estados Unidos" y no es "tampoco mayoritariamente el sentir de la ciudadanía norteamericana", si bien ha añadido que no quiere meterse en "asuntos internos" de otro país.

Por último, Robles ha reconocido que no le han gustado las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. "Creo que se equivoca por completo si piensa que podemos aceptar un nuevo orden internacional sin respeto a las normas de derecho internacional y solamente la ley del más fuerte", ha afirmado.

"España y Europa estoy segura que van a estar siempre con el ordenamiento internacional, con los valores de seguridad y de paz y de democracia que son los que definen a Europa", ha zanjado.