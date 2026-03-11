El presidente Clavijo avisa de que Canarias se la juega en la era Trump

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se atrincheró de nuevo este martes, en su intervención inicial del Debate sobre el estado de la nacionalidad, en el ‘modo canario’ que ideó justo hace dos años, durante su primer discurso sobre política general de la Comunidad Autónoma de esta legislatura, celebrado en 2024. Una fórmula consistente en que todos los grupos parlamentarios hagan piña a favor de resolver asuntos claves para el Archipiélago y que blandió de nuevo para que la totalidad del arco parlamentario haga una «reflexión colectiva»: «Al menos por nuestra parte propiciaremos espacios de encuentro y de diálogo para alcanzar grandes acuerdos» en los cuatro puntos vitales para el Archipiélago, como son la oposición al nuevo sistema de financiación autonómica, el rechazo a la condonación de la deuda a Cataluña, la desaprobación del marco financiero plurianual de la Unión Europea (UE) tal y como está diseñado en detrimento de las regiones y, por supuesto, el ‘decreto Canarias’.

«No podemos elegir el momento en el que gobernamos, pero sí lograr las soluciones, y tenemos cuatro retos en los que Canarias requiere la unidad; apelo al ejercicio de la responsabilidad quienes estamos en la acción de gobierno pero también a la responsabilidad de la Cámara, los legítimos representantes del pueblo canario para lograr que las Islas tengan un escudo social y económico robusto», para lo que se necesita más financiación, que proteja al Archipiélago de las turbulencias del panorama político internacional.

Una cohesión política que es aún más necesaria en un escenario «en el que lo único que sabemos es que no hay certidumbres y en el que la tormenta que ha levantado esta guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán no hará más que empeorar» al incrementar la inflación como consecuencia del encarecimiento de los precios de la energía y los combustibles.

Tiempos desfavorables

Con un contundente mensaje, «más como canario que como presidente», en el que quiso dejar claro que «Canarias está en contra de la guerra», Clavijo insistió en que en «un mundo en el que el orden internacional ha saltado por los aires desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca» y con una Unión Europea (UE) «desdibujada, descolocada e incapaz de articular un discurso único» hizo hincapié en que «no corren tiempos favorables para estas Islas y vamos a tener que pelear mucho para no perder el estatus de región ultraperiférica (RUP) que hemos conseguido».

Y el panorama nacional tampoco ayuda: «Un Gobierno de España incapaz de aprobar los Presupuestos y un Congreso crispado incapaz de ponerse de acuerdo, donde impera el relato y el eslogan».

Y en ese escenario, Clavijo volvió a poner sobre la mesa el ‘modo canario’: «alcanzar acuerdos no es debilidad, sino fortaleza».

El presidente insistió en que «no hemos venido a vender recetas milagrosas», pero sí quiso incidir en que el hecho de que "hemos cambiado las reglas de juego y hemos hecho las cosas de manera distinta, para conseguir resultados diferentes", lo que ha permitido que «durante tres ejercicios consecutivos hayamos crecido por encima de la media de España y la UE», con un recorte de la brecha del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita que se sitúa ahora en el 80% de la media española, tras reducirse 7,8 puntos, «la mayor convergencia de toda la serie histórica».

Ni vetos ni crispación

«Me votaron para ser el presidente de los grandes acuerdos, no es tiempo de vetos, de crispación o de partidismos egoístas. Es tiempo de acuerdos, de encuentros, de negociación», insistió en su llamamiento al consenso.

Por ello, el presidente lanzó varios retos al conjunto del arco parlamentario para llevar a buen puerto la XI Legislatura que culminará el 30 de mayo de 2027: incrementar el salario de los trabajadores, apoyar a los autónomos -el plan para facilitar la conciliación laboral y familiar de los trabajadores por cuenta propia y el ‘Programa +uno52’ que favorecerá la primera contratación de personas de 52 años o más-, ofrecer una vivienda pública asequible a la ciudadanía - al terminar la legislatura habrá más de 6.000 viviendas públicas en marcha- , afrontar el reto demográfico para fijar población en las zonas más despobladas gracias al llamado programa ‘Canarias de los 15 minutos’ -todos los servicios públicos estarán a un cuarto de hora a pie de cualquier residente, viva donde viva- y modificar el Régimen Económico y Fiscal (REF) para «diversificar la economía».

El presidente también defendió la apuesta firme por «más vivienda para los canarios» gracias al decreto aprobado el lunes –que el arraigo y 12 años de residencia como elemento clave para el acceso a promociones públicas– y también apostó por seguir batallando en Bruselas para limitar la compra de vivienda por parte de no residentes: «No podemos seguir creciendo a 20.000 ciudadanos al año».

Además, el presidente se comprometió a que antes de acabar la legislatura solo se tarde seis meses, como marca la ley, en dar respuesta a las peticiones de dependencia, que ahora está en 391 días y en lograr que el Gobierno central ponga el 50% de la financiación y no el actual 19%. También prometió a los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) que «no tengan la menor duda de que este año vamos a cerrar el programa marco de financiación de nuestras universidades públicas».

Reyes Magos en Canarias

Todo ello envuelto en el decreto canario que pretende convertir en ley los acuerdos políticos suscritos por el PSOE y CC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Una iniciativa que desde la oposición se ha descalificado en los últimos meses al considerarla un «paripé» o una «carta a los Reyes Magos». Una crítica a la que Clavijo dió la vuelta: «Tengo un amigo que dice que ya es hora de que los Reyes Magos también vengan a Canarias y no solo a Cataluña o Euskadi».

«Está en peligro nuestra sanidad pública, nuestra educación, y nuestro empleo. Si queremos afrontar estos retos estructurales con garantías para estar en igualdad de condiciones que un ciudadano de la Península necesitamos más recursos del Estado», afirmó.

El presidente también sacó pecho del «sector público robusto y serio que es un activo al servicio de esta tierra», además del hecho de que, frente a los que sucede en el Gobierno central «aprobamos en tiempo y forma nuestros presupuestos» y «somos los segundos mejores pagadores del país y la comunidad autónoma menos endeudada, lo que otorga tranquilidad y fiabilidad».

Por ese motivo, el presidente insistió en que «no tiene sentido» que «con los indicadores sociales que tenemos, y que hay que seguir mejorando, asumamos deuda de Cataluña» o que «tengamos un sistema de financiación que posterga a Canarias a la última comunidad autónoma, porque eso se va a traducir en menos oportunidades para los canarios».

Noticias relacionadas

«Es tiempo de acuerdos frente a los autoritarios, los hechos nos pueden sobrevenir, pero el futuro no espera, el futuro se construye y Canarias ha decidido construirlo sin confrontaciones estériles, pero sin renuncias y con firmeza», concluyó el presidente en su apelación final a la unidad.