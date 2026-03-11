El PP surfea entre el rendir cuentas, el estado de El Hierro y la 'sesión de control' a Pedro Sánchez

La participación del PP en el debate sobre el estado de la nacionalidad ha estado a cargo del diputado herreño -presidente de la bancada popular en el Parlamento de Canarias- Juan Manuel García Casañas, que ha dado un protagonismo especial a su isla durante un discurso de aproximadamente 40 minutos.

Con el Gobierno autonómico del que forma parte su partido, Canarias va mejor. Y podría irlo aún más, pero, en su opinión, el Gobierno central se empeña, "incumplimientos" mediante, en que no sea así.

El papa, a El Hierro

Hasta en diez ocasiones ha aparecido el Ejecutivo de España en su intervención, una cada cuatro minutos; El Hierro, muchas más. Hasta para solicitar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que apriete las tuercas a quien sea para que el papa León XIV incluya a la isla del meridiano entre las paradas que realizará durante la visita que rendirá al Archipiélago en tres meses. "A los herreños no nos gustaría ver que se queda solo en Gran Canaria y Tenerife", ha advertido.

"Defendemos la paz"

García Casañas ha iniciado su participación en el debate con la descripción del gris panorama que el belicismo de Trump y Netanyahu pinta sobre las Islas. Y ha aprovechado para afirmar que su partido "defiende la paz", patrimonio que "no es bandera de nadie".

No han transcurrido ni dos minutos desde que ha accedido a la tribuna de oradores y ya ha aparecido su primer reproche. "Mientras Italia, Francia o Portugal ya han tomado medidas", en Madrid continúan pensando ante la ola inflacionaria que se ha desatado.

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria /

Oposición a la oposición

"En Canarias ya pagamos nueve céntimos más cara la gasolina", ha advertido. Y de ahí ha saltado a un somero ejercicio de hacer oposición a la oposición, criticando el fondo de los discursos con que PSOE y Nueva Canarias contestaron en la tarde del martes al del presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

A ambos grupos, integrantes del Gobierno regional precedente, les ha reconocido -"tienen todo mi corazón", ha llegado a afirmar- el sobreesfuerzo "por pintar una Canarias negra; debe ser difícil". Ante ello ha expuesto el incremento del volumen presupuestario o del número de ciudadanos con un empleo que se ha registrado en los últimos tres años.

El 'milagro' de los autónomos

Desde ese punto de los "12.000 parados menos" en el último año, ha señalado el éxito de la política seguida en favor de la creación de empleo por cuenta propia. "Hay nueve autónomos más cada día", ha resaltado, fruto de iniciativas como que no tengan que abonar la cuota a la Seguridad Social durante un año o las facilidades para que puedan conciliar su vida laboral con la familiar.

Igualdad interinsular

Tras hacer un repaso por las medidas articuladas para impulsar el comercio de cercanía, ha cuantificado en "un 30%" el sobrecoste que soportan las islas no capitalinas. De nuevo con El Hierro por bandera, ha anunciado que la labor de gobierno continuará propiciando "las mismas oportunidades" en todas las islas.

En el plano energético ha atribuido al actual ejecutivo su capacidad para "captar" más de cien millones de euros a invertir en sondeos en busca de geotermia. En este caso, sin mencionar a Madrid por más que dicha suma haya partido del reparto de los fondos Next Generation articulado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Mejorar la productividad

El presidente del Grupo Popular ha reconocido el problema de "baja productividad" que acecha a la economía canaria. Una carencia que parte del desequilibrio en favor de los servicios que presenta el PIB del Archipiélago. Como solución, ha expuesto el "plan de choque" para reorientar el tejido productivo hacia "la industria, la tecnología o el sector audiovisual".

Vivienda vacacional

Entre los logros de sus compañeros de partido en el Gobierno, ha destacado la ley de vivienda vacacional. Una medida que, a su juicio, debería haberse tomado durante la legislatura anterior, "pero miraron para otro lado". Esta actitud, conjugada con la asunción de una norma estatal que genera "inseguridad jurídica", ya había provocado "desde 2019" que los arrendamientos presentaran "precios intratables".

En el plano educativo, ha señalado que casi el 20% del presupuesto de la comunidad autónoma lo tiene en la mira. "Y eso pese a la mala financiación del Estado", ha afirmado. Entre las medidas impulsadas desde el Ejecutivo ha relatado la "gratuidad de los libros para más de 180.000 estudiantes" o las "más de 2.200 plazas" generadas para atender a niños de cero a tres años.

Recado a Vox

El desmarque de Vox no la ha ocupado mucho tiempo. Se ha limitado a señalar que, frente al rechazo de la ultraderecha al AIEM (Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías), su partido defenderá esta figura fiscal para la protección de la industria local.