Las obras en el estadio de la Cartuja comenzaron sin contrato y se manipuló el expediente: "No he podido evitar descojonarme"

El 19 de abril de 2021 no se sabía aún si Sevilla iba a ser sede de la Eurocopa celebrada en 2021, pero sí se sabía quién iba a hacer las obras de adecuación en La Cartuja. Tanto es así que la constructora Gruconsa ya había comenzado las obras. No en vano, los trabajos finalizaron en junio, pocos días después de la adjudicación, lo que sirvió de chufleo para los directivos de la empresa beneficiada.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil relata en su informe sobre la relación de Gruconsa con la RFEF y La Cartuja una conversación entre Ángel González y Jonathan Oliva, altos cargos de Gruconsa, que es paradigmática de la situación. El 4 de junio de 2021, González escribía: "Te he pasado la adjudicación de La Cartuja. Ya está todo". Oliva le devolvió un: "Estoy viéndolo, no he podido evitar descojonarme". González usó de nuevo la sorna: "¿Y eso? No seas mala persona". Oliva insistió, sabedor de que las obras no solo estaban empezadas, sino que estaban a punto de terminar: "Vamos a ejecutar esa obra con 30.000 pakistaníes para acabar en un día". La respuesta de González fue clara: "Sí".

Este informe ha derivado en la apertura de una pieza separada sobre los contratos firmados por el Estadio La Cartuja y en la imputación del ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y el actual gerente del Estadio Cartuja, Daniel Oviedo. "Gruconsa -resume el informe- había sido seleccionada para desarrollar las reformas en los vestuarios, la sala de prensa y la sala antidoping del Estadio de La Cartuja, cuatro días antes de que la UEFA adjudicase a Sevilla la celebración de la Eurocopa, sin existencia de contrato con la Federación o el Estadio Olímpico, 39 días antes del inicio de los expedientes de licitación y 45 días antes de la adjudicación a la constructora", concluye el informe de la UCO. Estas obras están valoradas en 2,7 millones de euros.

La obra de los tornos

El informe de la UCO detalla varios indicios del comienzo de las obras de los tornos el 19 de abril. Relata que el 16 de abril de 2021, "Ángel informó a Daniel Oviedo en un correo electrónico con el asunto "COMIENZO OBRA" que el lunes siguiente (19 de abril de 2021), su equipo comenzaría con el desmontaje de tornos, es decir, 4 días antes de que la UEFA adjudicase a Sevilla la celebración de la Eurocopa, sin existencia de contrato con la RFEF o con el estadio de la Cartuja, y 30 días antes de la fecha en la que finalmente se firmó el contrato entre la Federación y Gruconsa para la ejecución de las mismas".

"En conjunto, estos indicios apuntan que las obras vinculadas a la adaptación de los tornos y de la iluminación para la UEFA EURO20 se estaban llevando a cabo de manera efectiva desde el 19 de abril de 2021", señala el informe de la UCO. "Esto no sólo es relevante por suceder antes del nombramiento formal de Sevilla como sede de la Eurocopa por parte de la UEFA, ni por ocurrir con anterioridad a la firma del Convenio de asesoría entre la Federación y La Cartuja, sino por suceder incluso antes de haber resultado adjudicataria para el desarrollo de las mencionadas obras por parte de la RFEF", explica el Instituto Armado.

Incluso, el propio Andreu Camps, secretario general de la RFEF, desconocía el 11 de mayo si se había firmado un contrato entre La Cartuja y la Federación para las obras de adecuación de los tornos y la iluminación, ni si se había firmado un contrato encargando dichas tareas a Gruconsa. Sin embargo, las obras habían comenzado 19 días antes. Camps pidió "de manera inmediata el contrato de encargo de estas tareas" y que se preparasen "todos los informes correspondientes".

Modificación de fechas

Fue entonces cuando se procedió a la elaboración de un contrato entre Gruconsa y la RFEF. El informe del Instituto Armado que apunta que el 19 de mayo se convocó una reunión urgente. "Con el objetivo de adecuar la documentación a lo establecido en el contrato, Andreu Camps le solicitó a una trabajadora de Gruconsa que le reemitiera el presupuesto sin fecha, aparentemente para que no hubiera contradicciones con lo redactado en el contrato, y que no aparecieran fechas anteriores a la firma del mismo". Esta vez, el presupuesto iba sin IVA.

En definitiva, el contrato definitivo de las obras fue enviado a Andreu Camps para su firma el 28 de mayo de 2021, con fecha de 19 de mayo de 2021, acompañado del presupuesto de Gruconsa, el informe de validación emitido por Cueto y el informe de validación de la Asesoría Jurídica de la RFEF firmado por Pedro González Segura. Había transcurrido un mes desde que Gruconsa empezase a acometer los distintos trabajos de adecuación.

La obra de los vestuarios

Sobre la reforma de los vestuarios, la UCO señala que se habría consolidado el acuerdo "cuatro días antes de que la UEFA adjudicase a Sevilla la celebración de la Eurocopa, sin existencia de contrato con la RFEF o con La Cartuja, 39 días antes del inicio de los expedientes de licitación correspodientes a las mismas y 45 días antes de la adjudicación de los mismos a la constructora". José María Arrabal era el hombre que respondía desde la Junta, según la Guardia Civil.

Da una idea de lo ocurrido el final de las obras. El 27 de mayo de 2021, los trabajos en La Cartuja estaban casi concluidos. Los expedientes fueron firmados por José María Arrabal, en calidad de presidente del Consejo de Administración del Estadio de la Cartuja, el 28 de mayo de 2021. El 3 de junio de 2021, Daniel Oviedo firmó las cartas de adjudicación a Gruconsa.

La defensa de la empresa

Fuentes de Gruconsa han salido en defensa de las actuaciones. Desde la firma recalcan que "todos los pormenores serán explicados cuando sus directivos sean llamados a declarar, ya que aún no han sido citados cuando ahora se cumplen dos años de la investigación judicial". En este sentido destacan que "Gruconsa realizó obras de rehabilitación de instalaciones a instancias de la RFEF entre 2019 y 2023 por más de 3 millones de euros, IVA no incluido, correspondiendo la mayor parte a la instalación de luces, vestuarios y reforma de los accesos del público en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, así como a un estudio de urgencia destinado a adaptar a la legalidad la Ciudad Deportiva de Las Rozas".

La sociedad insiste en que se limitó a ofertar "precios de mercado" por los contratos por obras y servicios para la RFEF. Recordó que los trabajos de La Cartuja se adjudicaron por la vía de Urgencia, al tener que hacerse en el plazo de un mes. "La compañía únicamente se encargó de remodelar el Estadio en relación, principalmente, con los tornos de entrada y la instalación de la iluminación del recinto deportivo, ya que es su especialidad, y la sala de prensa", insistieron, asegurando que hubo otras empresa que llevaron a cabo las obras de rehabilitación.