Marisa Gaspar, la exafiliada y crítica de Vox que entrará en el Ayuntamiento de Zaragoza: "No voy a ser la concejala 16 del PP"

Marisa Gaspar asumirá el cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza en las próximas semanas tras la salida del consistorio del que hasta ahora era el portavoz de Vox, Julio Calvo. Lo hará como concejala no adscrita, por lo que no formará parte de ningún grupo municipal, pese a que originariamente formaba parte de las listas de la formación de los de Abascal. Hoy, Gaspar, que ya no milita en Vox, dice sentirse "huérfana de partido" e incluso admite que en las últimas elecciones autonómicas se abstuvo. "No voté", reconoce sincera. "Es la sensación que está teniendo mucha gente y muchos antiguos militantes. Yo no soy una tránsfuga porque yo no he cambiado mis principios, yo sigo pensando lo mismo que pensaba cuando me afilié al partido en 2019. Son ellos los que han traicionado el discurso", critica en una conversación con este diario.

Y es que Gaspar asegura que va a actuar como "independiente", si bien la realidad es que su entrada en el salón de plenos va a modificar las mayorías dentro del consistorio zaragozano. El PP, con 15 concejales, solo está a un voto de la mayoría absoluta por lo que convencer a la nueva edila no adscrita les permitiría contar con los apoyos suficientes como para sacar adelante sus propuestas, sin tener que depender de Vox, un partido atado a lo que dicte su dirección nacional y con los que los populares están encontrando cada vez más dificultades para llegar a acuerdos incluso en el ayuntamiento de la capital aragonesa, donde siempre se han entendido.

Pero si alguien cree que Gaspar va a prestar su voto automáticamente al Gobierno de Chueca, la nueva concejala -que todavía desconoce cuándo asumirá el cargo- esta lo desmiente: "Yo no tengo la intención la concejala número 16 del PP ni voy a ser la número 4 de Vox. Voy a ser independiente y votaré a favor de las cuestiones que crea que son beneficiosas para el ciudadano", dice. La nueva concejala desmiente haber recibido ningún tipo de presión, ni llamada, ni intento de seducción ni por parte de los populares ni por parte de los de Abascal, cuyo grupo municipal perderá ahora recursos al tener un concejal menos.

"El discurso primigenio de Vox"

Sobre su ideología, la que será la nueva representante de los zaragozanos en el consistorio insiste en que es la "misma que cuando se afilió a Vox en 2019". "Voy a defender esas mismas ideas pero sin estar sometida a la disciplina de partido. Yo estoy de acuerdo con el discurso primigenio de Vox, pero han abandonado ese discurso del inicio. Cuando yo me afilié, en esos primeros mítines yo no paraba de escuchar que éramos un movimiento social y que veníamos a servir a la política, no a servirnos de la política. Para mí estaba claro y entendía que Vox era un partido que quería cambiar las cosas, pero luego me he dado cuenta de que no", lamenta.

Entre sus críticas a la cúpula del partido comparte la que hizo el ya exportavoz de Vox en Zaragoza y exmilitante, Julio Calvo, quien afirmó a este diario que la formación de los de Abascal se ha convertido "en un Podemos de derechas". "¿Tú sabes lo que trabajamos para llegar a las instituciones? -pregunta retóricamente Gaspar-. Costó muchísimo llegar hasta ahí para luego dar la espantada", dice ahora, en referencia a la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos, entre ellos el de Aragón. "Fue absurdo. Lo que hay que hacer es sentarse, negociar y pactar porque para eso te han votado los ciudadanos. Entonces hubo una importante fuga de afiliados y creo que si siguen en esta línea, de no pactar nada y estar siempre en la bronca, las cosas se van a poner muy feas y lo pagarán en las urnas", añade. Y sobre el continuo crecimiento de Vox y de sus perspectivas electorales, Gaspar opina que se acabará tarde o temprano: "Eso tiene un límite".

Gaspar, antes de la entrevista con este diario. / PABLO IBÁÑEZ

Gaspar se muestra muy crítica también con los últimos movimientos de la dirección de Vox con respecto a los críticos del partido. "¿De verdad hay que expulsar a Ortega Smith? ¿Se puede ser tan desagradecido y tan olvidadizo?", se pregunta. "El proyecto de Vox hace aguas por todos los sitios y la responsabilidad la tiene la dirección nacional, que es Abascal y unas figuras que están ahí rodeándole", zanja. Asimismo, la nueva concejala de Zaragoza dice ser "simpatizante" de Atenea, la fundación creada por Iván Espinosa de los Monteros cuando se salió de Vox precisamente por sus desavenencias con Santiago Abascal.

Sobre la actuación de Vox en Zaragoza, Gaspar opina que el 'no' a los presupuestos mantenido hasta el último momento con la excusa de la Zona de Bajas Emisiones no fue sino un mandato de la dirección nacional para alejarse del PP. "No se pueden tener tres meses a los ciudadanos con los presupuestos bloqueados. No sé qué hubiera negociado, pero eso no se puede hacer así. Era un bloqueo calculado, está clarísimo. Es que hombre, bloquear unos presupuestos por dos calles que encima son ya casi peatonales", dice en referencia a la ZBE de Zaragoza. "Están obligando a votar cosas que están en contra del ideario de Vox. No se pueden bloquear unos presupuestos por dos calles", insiste.

Sobre la gestión de la alcaldesa, Natalia Chueca, Marisa Gaspar opina que "está siendo adecuada" y valora positivamente que la regidora venga del mundo de la empresa. "Está aplicando la visión empresarial al ayuntamiento y eso viene bien porque dinamiza este tipo de instituciones que son tan inmovilistas", dice.

Compaginará con su trabajo

Gaspar desconoce cuándo asumirá el cargo y no sabe tampoco si contará con un despacho o un lugar desde el que trabajar en el ayuntamiento. No tendrá exclusividad y mantendrá su trabajo como terapeuta ocupacional, si bien podrá asistir a los plenos y las comisiones de las distintas áreas. "Haré como hacía cuando entré a Vox y era vicesecretaria de Afiliación. Trabajaba por las mañanas y por las tardes estaba hasta las 22.00 en el partido y luego estaba con el ordenador los fines de semana", cuenta.

Finalmente, sobre cuestiones más ideológicas que permiten conocer el perfil de la nueva concejala, Gaspar dice que "ha sido feminista toda la vida" pero ahora "ser feminista es otra cosa, es un postureo para enfrentar al hombre contra la mujer y que además victimiza a la mujer y al hombre lo criminaliza". Y sobre alguna de las medidas impuestas por Vox en la agenda de Gobierno de Natalia Chueca, como fue la eliminación de los Puntos Violeta y su sustitución por Espacios Seguros, Gaspar se muestra a favor. "Los Puntos Violeta no sirven para nada y cambiarles el nombre es una chorrada. Cuando una persona siente una agresión o se siente amenazada tiene que acudir a las fuerzas de seguridad, que son los que mejor pueden atender una situación de ese tipo", zanja.