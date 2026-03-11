La Junta de Andalucía acuerda personarse en la causa sobre el accidente ferroviario de Córdoba

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la personación del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en la causa seguida ante la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) para la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, así como el ejercicio de las acciones judiciales civiles o penales que procedan.

Además, el Gobierno andaluz ha instado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a la creación de un comisionado para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente sufrido por dos trenes Iryo y Alvia. El siniestro tuvo lugar el 18 de enero pasado y provocó 46 víctimas mortales, así como un centenar de heridos.

Según argumenta para justificar su personación, junto a "la profunda conmoción social y los daños personales mencionados, el accidente ha ocasionado un perjuicio relevante para la Junta de Andalucía, que tuvo que llevar a cabo una serie de actuaciones extraordinarias por parte de múltiples organismos de la Administración autonómica, motivadas por la necesidad de atender la emergencia, apoyar a las familias afectadas y garantizar la continuidad de servicios esenciales".

Viajeros de la alta velocidad utilizan el plan alternativo de transporte en Villanueva por la interrupción del servicio. / Rafa Sánchez

Los "gastos considerables" y el turismo

El Ejecutivo andaluz abunda en que las "medidas extraordinarias, urgentes y directamente originadas por el accidente ferroviario", reflejan el esfuerzo de la Junta para responder a la emergencia, "que ha tenido un gran impacto social, judicial, sanitario y asistencial, y ha supuesto unos gastos considerables, que no estaban previstos", de acuerdo con lo recogido en la información elaborada por las consejerías afectadas.

Asimismo, alude a la "importante pérdida económica derivada del lucro cesante por los ingresos no generados" en el sector turístico andaluz durante el primer cuatrimestre de 2026 con motivo de la crisis ferroviaria. La Junta augura que esta situación tendrá un impacto negativo en el PIB regional, "comprometiendo considerablemente el pilar económico en Andalucía, ya que el turismo representa cerca del 12% del PIB andaluz".