Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMiranda de EbroR3 - RodaliesBajas laboralesAmancio OrtegaInditexAnestesiaAdamuzBarçaMaestros catalanesAlimentaciónPremios OscarEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Presupuestos para 2026

El Govern y los Comuns pactan la creación de un fondo para desarrollar una IA pública y ética

El Fons de Sobirania Tecnològica de Catalunya, supeditado a la aprobación de las cuentas públicas, también vehiculará la inversión pública hacia proyectos digitales estratégicos que girarán en torno a la ciberseguridad y al software libre

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ahir en la firma de l’acord. | TONI ALBIR / EFE

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta del grup dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ahir en la firma de l’acord. | TONI ALBIR / EFE

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Generalitat de Catalunya se fija como objetivo para 2026 la creación de un sistema público y ético de inteligencia artificial que pueda servir como alternativa a los modelos actuales para espolear el crecimiento económico del país.

El Govern de Salvador Illa y los Comuns cerraron la semana pasada y tras una negociación "exprés" un acuerdo para los presupuestos de este año que pone sobre la mesa la creación de un fondo que —a través del Institut Català de Finances— sirva para vehicular la inversión pública hacia proyectos digitales considerados estratégicos.

El llamado Fons de Sobirania Tecnològica de Catalunya tendrá la misión de "reforzar la capacidad pública y el impulso de ecosistemas tecnológicos abiertos y arraigados al país", reza el documento del pacto alcanzado entre ambas partes y revisado por EL PERIÓDICO.

El acuerdo establece que este fondo servirá para financiar el mencionado modelo ético de IA, pero también otros proyectos aún por concretar que girarán en torno a la ciberseguridad y al programario libre.

L’ordinador MareNostrum del Barcelona Supercomputing Center (BSC). | EL PERIÓDICO

L’ordinador MareNostrum del Barcelona Supercomputing Center (BSC) / El Periódico

Sus beneficiarios serán principalmente las pequeñas y medianas empresas (pymes) que protagonizan el tejido empresarial catalán, así como start-ups, cooperativas y centros catalanes de investigación tecnológica como podría ser el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

Tendencia creciente

Esta medida responde a la dependencia tecnológica que Catalunya tiene de proveedores extranjeros de países como Estados Unidos o China. El temor a que el presidente estadounidense Donald Trump pueda explotar esa dependencia y utilizarla como mecanismo de presión —algo que ya ha sucedido— está llevando a cada vez más países de la Unión Europea a cortar sus lazos comerciales con gigantes como Microsoft, Google o Amazon para adoptar iniciativas soberanas de software libre.

Barcelona se convirtió el pasado octubre en la primera ciudad del mundo que abraza las tecnologías abiertas promovidas por la ONU y se compromete a apostar por unas infraestructuras informáticas públicas accesibles a todo el mundo y de forma gratuita. El Gobierno de España estudia unirse a la iniciativa europea impulsada por Alemania, Francia, Italia y Países Bajos para reducir la dependencia tecnológica de EEUU.

Desde la izquierda el presidente de Meta y Facebook, Mark Zuckerberg, Lauren Sánchez, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y el consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, asisten a la ceremonia de investidura del presidente electo de EEUU Donal Trump en Washington.

Desde la izquierda el presidente de Meta y Facebook, Mark Zuckerberg, Lauren Sánchez, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y el consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, asisten a la ceremonia de investidura del presidente electo de EEUU Donal Trump en Washington. / SAUL LOEB / POOL / EFE

Pendientes de los presupuestos

La creación de este fondo dependerá de si el Ejecutivo catalán logra encontrar los apoyos suficientes para que sus presupuestos para 2026 sean aprobados. Aunque cuenta con los votos favorables de los Comuns, el gobierno en minoría del PSC necesita a ERC. Sin embargo, y tras año y medio de sintonía, la relación de "confianza" entre Illa y Oriol Junqueras se ha fracturado esta semana. Los socialistas acusan a los republicanos de incumplir su promesa de negociar las cuentas públicas, mientras que los independentistas acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de faltar a su palabra con la recaudación del IRPF acordada para la investidura de Illa.

Noticias relacionadas y más

Si no se aprueban los presupuestos, "podrían explorarse otras vías" para que el fondo se convierta en una realidad, explican fuentes de los Comuns a EL PERIÓDICO.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  2. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  3. Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat
  4. El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
  5. El Supremo 'engorda' los indicios contra Ábalos con datos sobre la deuda de Air Europa en Venezuela y la investigación de Tragsatec
  6. El juez Marchena aboga por 'acabar con el anonimato' en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad
  7. Junqueras mantiene el veto a los presupuestos y se ofrece a negociar suplementos de crédito: 'Recursos no faltarán
  8. La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar

Bolaños contacta por teléfono con los socios para el escudo social ante la guerra y queda a la espera de recabar propuestas

Bolaños contacta por teléfono con los socios para el escudo social ante la guerra y queda a la espera de recabar propuestas

Las obras en el estadio de la Cartuja comenzaron sin contrato y se manipuló el expediente: "No he podido evitar descojonarme"

Las obras en el estadio de la Cartuja comenzaron sin contrato y se manipuló el expediente: "No he podido evitar descojonarme"

La Comunidad de Madrid rinde homenaje con contención a las víctimas del 11M en el 22º aniversario del atentado

La Comunidad de Madrid rinde homenaje con contención a las víctimas del 11M en el 22º aniversario del atentado

Sánchez anuncia la puesta en marcha de un sistema de rastreo en redes para medir la "huella del odio" en las redes sociales

Sánchez anuncia la puesta en marcha de un sistema de rastreo en redes para medir la "huella del odio" en las redes sociales

El banquero que logró la imputación de Rajoy y dos de sus ministros en Andorra declara ante el tribunal que juzga a los Pujol

El banquero que logró la imputación de Rajoy y dos de sus ministros en Andorra declara ante el tribunal que juzga a los Pujol

Catalunya desplegará la ley ELA con ayudas para dependientes extremos

Catalunya desplegará la ley ELA con ayudas para dependientes extremos

Illa convocará una cumbre con los partidos para abordar medidas ante la guerra en Oriente Próximo

Illa convocará una cumbre con los partidos para abordar medidas ante la guerra en Oriente Próximo

El Govern y los Comuns pactan la creación de un fondo para desarrollar una IA pública y ética

El Govern y los Comuns pactan la creación de un fondo para desarrollar una IA pública y ética