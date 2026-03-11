Funcionarios de prisiones recuerdan en Bruselas a los miembros de su colectivo que mató el terrorismo

El 11 de agosto de 1989, la granadina Conrada Muñoz recogió de Correos un paquete dirigido a su hijo. Cuando lo abrió, una explosión le quitó vida. ETA había enviado una bomba al funcionario de prisiones Dionisio Bolívar Muñoz, pero no le mató a él, sino a su madre. Siete años y un montón de asesinatos después, en enero de 1996, la misma banda terrorista secuestró a José Antonio Ortega Lara, al que mantendría en un cautiverio atroz durante 532 días. Ambos hitos flanquean la memoria de los vigilantes de las cárceles, y les mueven en este 11 de marzo a participar en las conmemoraciones europeas dedicadas a las víctimas del terrorismo.

En Bruselas, en la celebración por parte de la Comisión Europea de esta jornada contra el olvido, un grupo de funcionarios de Instituciones Penitenciarias han asistido al acto central, invitados por los organizadores.

Han sido, de hecho, la única representación de a pie de las fuerzas de seguridad españolas, pues no estaban ni la Policía ni la Guardia Civil, ni ningún otro cuerpo relacionado. Iban como miembros del sindicato ACAIP UGT, que también ha sido la única central sindical penitenciaria de España, y de toda Europa, que ha tomado parte en la celebración.

Escueta presencia

Pese a que España aporta la mayor cuota de víctimas del terrorismo en Europa occidental, la representación de los funcionarios españoles que exponían su vida ha sido así de escueta en el Palacio Egmont, el edificio neoclásico bruselense donde se han reunido víctimas y miembros de organizaciones de todo el continente con el eurocomisario de Interior, Magnus Brunner, como anfitrión.

Dicen en Acaip que esta invitación es "un reconocimiento al trabajo desarrollado por el sindicato y la Fundación Athena por la memoria de las víctimas", y por preservar el recuerdo de la realidad -muchas veces eclipsada por otros sufrimientos- que vivieron los trabajadores de las prisiones "bajo amenazas constantes, atentados y persecución por el simple hecho de desempeñar su labor".

En una nota difundida este miércoles, ACAIP-UGT ha insistido en que "la memoria de las víctimas no puede convertirse en un instrumento político ni diluirse con el paso del tiempo". Fruto de ese empeño es el monumento que a los trabajadores penitenciarios víctimas del terrorismo se levantó en El Puerto de Santa María (Cádiz), emplazamiento también de un legendario lugar de reclusión de terroristas.

Lazos europeos

En Bruselas, otro escenario europeo de matanzas, también hay lugar para el homenaje. En la ceremonia anual del Árbol de la Memoria, los sindicalistas españoles han colgado fotos de compañeros asesinados entre los mensajes y recuerdos de otras víctimas.

El principal sindicato de las prisiones administradas por el Ministerio del Interior tiene una intensa dimensión europea no solo en estas actividades de memoria y reivindicación, también como miembros de la red de alerta EU Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation, siendo el radicalismo herramienta principal de la recluta de nuevos terroristas en las prisiones... y siendo los funcionarios penitenciarios los principales ojos sobre ese proceso.

Con motivo de este 11 de marzo en el que se cumplen 22 años de la masacre de los trenes de Atocha, los trabajadores de Acaip-UGT han subrayado en su comunicado que "el compromiso con las víctimas exige preservar un relato claro y veraz de lo sucedido", y "debe quedar perfectamente claro quiénes fueron las víctimas y quiénes los verdugos", exigiendo que la historia del terrorismo en España "no se olvide ni se reinterprete".