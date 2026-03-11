DIRECTO | Sigue en directo la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria

Curbelo señaló que el PIB de Canarias crece en torno al 3,5%, por encima de la media nacional, y destacó que el turismo vuelve a ser un motor potente para la economía del Archipiélago. No obstante, advirtió de que persiste la pobreza ligada a déficits estructurales heredados y subrayó que los salarios siguen siendo bajos, por lo que es necesario mejorar las condiciones de vida de la población. “La contradicción es que generamos riqueza y no la distribuimos correctamente”, afirmó, antes de añadir que “la vivienda se ha convertido en un muro” para muchas familias.