En Directo
DIRECTO | Sigue en directo la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria
Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate
El Parlamento de Canarias celebra este 11 de marzo la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, tras una primera jornada dividida en dos sesiones en la que el presidente Fernando Clavijo defendió el “modo canario”, apeló a la unidad de los grupos para afrontar los principales retos del Archipiélago y repasó las prioridades de su Gobierno en financiación, vivienda, empleo, dependencia y universidades.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió sobre la situación de la región respecto a la condonación de la deuda: “Canarias está sola. Cada territorio mira por su propio interés”.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó que “la mejor solución para los problemas es la democracia y las instituciones” y destacó que es el momento de los grandes acuerdos. Señaló además que se evaluarán los programas que permitan avanzar en el desarrollo de Canarias, recordando que en abril, cuando se cumplen 10 años del Fondo de Desarrollo de Canarias, se realizará una evaluación conjunta con cabildos y ayuntamientos.
Comienza el tiempo de réplica del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien valoró la fortaleza de los apoyos parlamentarios, señalando que contar con respaldo en el Parlamento es "determinante" para poder cambiar las cosas en Canarias.
Raúl Acosta planteó varias demandas para Canarias, entre ellas: mejorar los fondos de compensación territorial que atenúen la doble insularidad, una reivindicación histórica para garantizar la igualdad entre islas, e impulsar un plan de retorno juvenil mediante facilidades para acceder a vivienda o incentivos al empleo.
Acosta advirtió sobre la situación de la juventud, señalando que los jóvenes de entre 18 y 35 años han crecido en medio de dos crisis, marcadas por los recortes y la inflación, lo que les dificulta desarrollar cualquier proyecto vital. Expresó además su preocupación por que no tengan que pagar las consecuencias de la guerra en Oriente, y alertó de que la desigualdad en España está afectando especialmente a la juventud
Comienza la intervención del diputado de Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, quien puso el foco en el contexto internacional. Hizo referencia a la situación en Venezuela, Groenlandia, la guerra con Irán y el caso de Cuba para advertir de la incertidumbre global. “Todo puede ocurrir en todas partes a la vez. Este debate no puede ser ajeno a esa realidad”, afirmó, al señalar que la situación internacional también condiciona las decisiones políticas que se toman en Canarias.
"Canarias tiene la obligación de crecer, pero la obligación moral es que ese crecimiento se parezca a la vida de las personas. Si no, no lo estamos haciendo bien", concluyó Curbelo
Casimiro Curbelo abordó también la cuestión migratoria y apuntó que se trata de un fenómeno que requiere medios, humanidad y responsabilidad compartida. “Canarias no puede estar sola”, afirmó. Destacó especialmente la labor de la población de El Hierro, señalando que sus vecinos son quienes más están trabajando para ofrecer una acogida digna. “No sería malo que el papa fuese a ver El Hierro”, añadió.
Curbelo defendió la diversificación económica como una necesidad estratégica para combatir la pobreza en Canarias. Asimismo, subrayó la importancia de avanzar en la transición energética, advirtiendo de que los apagones tienen un impacto directo en la vida cotidiana, afectando a hospitales, comercios y a la actividad diaria de la población.
Curbelo señaló que el PIB de Canarias crece en torno al 3,5%, por encima de la media nacional, y destacó que el turismo vuelve a ser un motor potente para la economía del Archipiélago. No obstante, advirtió de que persiste la pobreza ligada a déficits estructurales heredados y subrayó que los salarios siguen siendo bajos, por lo que es necesario mejorar las condiciones de vida de la población. “La contradicción es que generamos riqueza y no la distribuimos correctamente”, afirmó, antes de añadir que “la vivienda se ha convertido en un muro” para muchas familias.
