DIRECTO | Sigue en directo la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria

Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria
El Parlamento de Canarias celebra este 11 de marzo la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, tras una primera jornada dividida en dos sesiones en la que el presidente Fernando Clavijo defendió el “modo canario”, apeló a la unidad de los grupos para afrontar los principales retos del Archipiélago y repasó las prioridades de su Gobierno en financiación, vivienda, empleo, dependencia y universidades.

