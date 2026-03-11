Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cerrado este miércoles el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria subrayando que la "estabilidad y la seriedad" de un ejecutivo dependen directamente del apoyo parlamentario que lo sostiene y el suyo lo tiene. Durante su intervención, el presidente realizó un firme alegato en defensa de la salud democrática, la cual se fundamenta en la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para permitir el autocontrol institucional. Clavijo advirtió que cuando se rompen las reglas de juego, la democracia se debilita y es cuando "aparecen los populismos," que intentan ofrecer respuestas fáciles y simples a problemas que son complejos y difíciles. Por ello, abogó por alcanzar "grandes acuerdos" en las Islas con instituciones robustas, solventes y fiables para que la ciudadanía perciba que la democracia es la mejor vía para resolver sus problemas.

"Sin golpes de efecto"

Según Clavijo en un contexto actual "volátil, inestable e inseguro", contar con la fortaleza de apoyos parlamentarios sólidos es "determinante" para poder legislar, transformar la realidad y cambiar las cosas. En este contexto, sacó pecho de que su ejecutivo posee la "disciplina, fortaleza y estabilidad" necesarias para ejecutar un método de trabajo claro que huya de los falsos populismos. El jefe del Ejecutivo canario reivindicó un estilo de gestión que se aleja de los "golpes de efecto" o eslóganes publicitarios, y dice "la verdad".

Reconoció de forma objetiva las dificultades que enfrentan las familias canarias, como el acceso a la vivienda y la frustración de no llegar a fin de mes. "No podemos vender 80.000 viviendas... eso al final genera frustración y abre el espacio para los populismos y autoritarismos", insistió, recordando que la historia enseña que la desesperación de la población puede derivar en regímenes peligrosos si no se actúa con responsabilidad.

Grandes acuerdos contra los populismos

"Necesitamos grandes acuerdos porque el tratamiento para resolver los problemas estructurales de esta Comunidad Autónoma va mucho más allá de una legislatura", afirmó Clavijo.

El presidente considera que la labor del actual Gobierno es sentar las bases para que, tras las elecciones de mayo de 2027, el Ejecutivo que entre se encuentre con una "Canarias mejor de la que cogimos". Por ello, los acuerdos deben ser lo suficientemente sólidos para que el próximo gobierno pueda darles continuidad sin rupturas traumáticas, aseveró.

Blindaje ante la "soledad" de Canarias

Uno de los motivos para buscar estos acuerdos transversales es que, en temas como la financiación autonómica o la condonación de la deuda, "Canarias está sola", ya que cada territorio defiende sus propios intereses, sentenció.

En este sentido, el presidente enfatizó además la importancia de blindar el marco financiero con la Unión Europea y salvaguardar el estatus de región ultraperiférica (RUP), asegurando que "nos va la vida en ello", especialmente para el sector primario y los fondos de cohesión. Clavijo advirtió que si Europa cambia sus criterios para potenciar la seguridad sobre otros ejes, Canarias debe pelear por mantener su espacio basado en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento.

Reunión de España, Francia y Portugal

Al respecto anunció un encuentro clave el próximo 16 de marzo en Canarias con los gobiernos de Portugal, España y Francia, y varios presidentes de las RUP, para cerrar filas en la defensa del Posei y la política agraria común. La intención es elaborar una comunicación conjunta y blindar el apoyo de estos tres estados miembros en el seno del Consejo de Europa, donde se aprobará el marco financiero.

Ampliar 10 años el Fdecan

En el ámbito interno, Clavijo anunció que en el mes de abril, al cumplirse los 10 años del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdecan), se realizará una evaluación con los cabildos y ayuntamientos.

Su voluntad es planificar otros 10 años de este fondo, reajustándolo a la realidad actual para dar estabilidad a la vivienda, las infraestructuras sociosanitarias y la investigación. Defendió un desarrollo equilibrado donde la variable territorio sea tan relevante como la de población, citando como ejemplo las bonificaciones al combustible en las "islas verdes".

La visita del Papa y la crisis migratoria

Uno de los momentos más destacados en el debate fue la la posibilidad de que el Papa se traslade a El Hierro, en su visita a Canarias el 11 y 12 de junio, la primera en la historia a las Islas. Clavijo puso en valor la respuesta solidaria del pueblo canario ante la crisis migratoria e informó que los tres obispos (incluido el auxiliar de Gran Canaria) han incluido en la propuesta de agenda lugares significativos como La Restinga, en El Hierro, y el puerto de Arguineguín en Gran Canaria, y recordó "aquella foto de la vergüenza" en el muelle grancanario con migrantes hacinados.

"Será lo que Dios quiera"

No obstante, Clavijo puntualizó que, al ser una visita de Estado, la decisión final recae en la Santa Sede: "Decidirá la Santa Sede, será lo que Dios quiera", comentó el presidente con un tono distendido, riéndose de su propia ocurrencia.

Guerra ilegal de Irán

Finalmente, Clavijo mostró su preocupación por las consecuencias económicas de la "guerra ilegal de Irán" y anunció que convocará a los portavoces parlamentarios la próxima semana para coordinar medidas que amortigüen su impacto en la economía canaria.

El presidente concluyó el debate afirmando que se va "satisfecho" por la disposición al diálogo en asuntos estratégicos. "Nos está tocando vivir unos momentos complejos, históricos y difíciles, y tenemos la obligación de dar lo mejor de nosotros mismos para estar a la altura", sentenció ante la Cámara regional.