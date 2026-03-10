Catalunya se activa para recibir al Papa e Illa liderará la organización de la visita

Catalunya se activa para organizar la visita del Papa León XIV del próximo mes de junio. Cuando quedan justo tres meses para el acontecimiento, el Govern ha activado dos órganos de coordinación para preparar todos los actos previstos, especialmente la visita a Montserrat y la misa de inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la más alta de la basílica, el 10 de junio. El propio president de la Generalitat, Salvador Illa, se pondrá al frente del comité institucional para hacer un seguimiento global de toda la agenda del Pontífice, algo que pone de manifiesto la importancia que dan en la Generalitat a esta visita. Hace 15 años que un Pontífice no viaja a España.

De este órgano de carácter institucional, que velará por la "cooperación" entre todas las instituciones implicadas, formarán parte miembros del Govern, del Ayuntamiento de Barcelona, del Estado y del Arquebisbat de Barcelona. Además, también se activa un comité ejecutivo que se encargará de la "planificación y gestión operativa" de todas las actuaciones relacionadas con la visita, incluida la seguridad.

Noticias relacionadas

El Govern destaca que la agenda del Papa León XIV incluirá actos de carácter religioso, pero también cultural y social "con proyección internacional y con una elevada participación" de ciudadanos en distintos puntos de Catalunya. Illa, que es católico practicante, consideró una "muy buena noticia" para la comunidad cristiana que el Papa incluyera la capital catalana en su visita, pero también para el conjunto de la sociedad catalana. "Representa valores humanos universales, como la solidaridad y la convivencia, ampliamente compartidos por la sociedad catalana", reivindicó cuando el Vaticano confirmó el viaje a España de León XIV.