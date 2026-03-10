Sumar afea a Moncloa la tardanza en el escudo social y pide un impuesto a grandes supermercados y rescatar la ayuda de 20 cts a carburantes

Sumar urge al PSOE a aprobar ya el decreto del escudo social para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, que ya se dejan sentir en los precios de los carburantes. El socio minoritario del Gobierno afea a Moncloa la tardanza a la hora de poner en marcha estas medidas, después de que el Consejo de Ministros se reuniera este mismo martes sin tratar de momento el decreto con medidas para contener los efectos del conflicto.

"Si fuera por nosotros, hoy ya habría ido al Consejo de Ministros", defiende un dirigente de uno de los partidos de Sumar presentes en el Consejo de Ministros, que reclama una "respuesta inmediata", especialmente "a sectores intensivos como transportistas", especialmente golpeada por el precio de los carburantes.

En ala socialista del Gobierno llevan semanas asegurando que están estudiando medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero han dejado claro que sólo las aprobarán en caso de contar con el apoyo de sus socios para garantizar que salen adelante. En Sumar, en cambio, creen que el paquete debe aprobarse ya, y que el resto de fuerzas deberá retratarse a la hora de la votación.

"Animamos al socio de Gobierno a llegar cuanto antes a un acuerdo en torno al escudo social, que vaya mucho más allá", defendió la portavoz de los Comuns-Sumar, Aina Vidal, en rueda de prensa en el Congreso, que animó a los socialistas a lanzar ya el paquete de medidas.

"Desgraciadamente, el Consejo de Ministros no lleva hoy el escudo social. Legamos tarde", afeó también el diputado del grupo parlamentario Sumar, Alberto Ibáñez, en rueda de prensa en el Congreso. El diputado de Compromís -que no forma parte del Ejecutivo- reclamó al Gobierno una serie de medidas, entre ellas algunas novedades.

Escudo social

Si hasta ahora Sumar había defendido incluir en ese escudo la prohibición de los desahucios o recuperar la excepción ibérica en los precios de la electricidad, ahora también plantean nuevas fórmulas, como la creación de un impuesto a las grandes cadenas de alimentación -aquellas con un beneficio superior a los 100 millones de euros- y un tope a los precios de combustibles -la llamada 'excepción croata'- o, en caso de no aceptarse, recuperar la ayuda de 20 céntimos a carburantes que ya se aprobó en marzo de 2022, a raíz de la crisis inflacionista derivada de la guerra de Ucrania.

Estas propuestas están incluidas en una proposición no de ley del grupo parlamentario Sumar donde plantea "la necesidad de regular los precios con tope a la vivienda, el gas y la gasolina”, defendió Ibáñez así como “incluir medidas fiscales como impuestos a los grandes supermercados de entre el 1,2% y el 0,6% de los márgenes empresariales".

Este nuevo impuesto permitiría "corregir comportamientos abusivos", pero también sufragar "la rebaja del IVA de productos de primera necesidad", en una rebaja que "por ley" debe trasladarse a los consumidores. Reclaman también recuperar el impuesto extraordinario a las energéticas. “A las cuatro palabras del No a la guerra urge añadir otras tres: intervenir el mercado”, defendió el diputado de Compromís-Sumar.

En la propuesta de Sumar, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también se incluyen propuestas en materia de vivienda, como la prohibición de desahucios, que se incluyó en el último decreto del escudo social y que el Congreso tumbó por el rechazo de PP, Vox y Junts, y la moratoria de contratos de alquiler para evitar las subidas de los nuevos contratos, una propuesta que Sumar lleva reclamando meses y que el PSOE no ha aceptado hasta ahora.

En la proposición de Sumar también se incluyen otras propuestas como la suspensión de aranceles por parte de la UE de fertilizantes, uno de los productos que más se ha encarecido a raíz del conflicto, y el impuesto extraordinario a las energéticas que, calculan, permitía recaudar más de 1.300 millones de euros al año que irían destinados a "bajar el IVA a las familias, pymes y autónomos en el gas natural y la luz", señala la propuesta.

La portavoz de los Comuns, Vidal, también hizo hincapié en otra de las reclamaciones que hacen al PSOE, y en su rueda de prensa en el Congreso pidió la inclusión en el escudo social de una medida que ya se incluyó en el anterior decreto: la prohibición para despedir de las empresas que reciban fondos públicos. "Esto debe estar en el escudo social junto con el bono eléctrico o las ayudas a los autónomos que PP, Vox y Junts hicieron caer".