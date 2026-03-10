Sílvia Orriols acusa a Puigdemont de "abandonar" Catalunya y asegura que ya no conoce la "realidad del país"

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha acusado este martes al expresident Carles Puigdemont de haber "abandonado" Catalunya tras marcharse a Bélgica después de la celebración del referéndum de autodeterminación del 1-O en 2017. "El capitán no puede abandonar el barco, yo no abandonaré el país ni a los catalanes", ha declarado en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha asegurado que nunca ha hablado con él, ni tampoco "personalmente" con su entorno.

La diputada del Parlament considera que los partidos independentistas del 'procés' declararon una independencia -que "duró ocho segundos"- sin haber preparado adecuadamente la estabilidad económica de Catalunya. "No puedes aventurarte a hacer una declaración como la que hicimos y quedar en ridículo en toda Europa", ha reprochado Orriols. Ha añadido que, actualmente, el presidente de Junts -principal partido de la oposición- al que siempre ha considerado el "president legítimo" de los catalanes, no conoce la "realidad de Catalunya". "A tantos kilómetros de distancia no es consciente de la realidad de Catalunya. Se guía por lo que le llega y así no se puede gobernar un país", ha afirmado.

Contactos internacionales

La líder del partido de extrema derecha ha señalado que Aliança Catalana mantiene "contactos internacionales con diferentes Estados" para abordar un posible reconocimiento de un Estado catalán y que el objetivo es ir ampliándolos progresivamente. En esta lista de países, que no ha querido hacer pública, asegura que no establece diferencias en función de las "posiciones ideológicas", aunque ha precisado que no incluye, "de momento", a Rusia -al condenar su invasión de Ucrania- ni tampoco a Irán, mientras siga siendo una "teocracia".

En esta línea, Orriols ha defendido que su formación "prioriza el eje nacional" de la independencia de Catalunya por encima de la ideología, pese a que su actividad en el Parlament apunta en sentido contrario, ya que el grueso de sus propuestas se centra en la lucha contra el islam, una religión cuyos seguidores, ha afirmado, no saben "contextualizar" el Corán. "No puedes anteponer el derecho de culto si este atenta contra el derecho de las mujeres, los homosexuales, judíos o cristianos", ha argumentado la líder de Aliança Catalana. Aunque ha reconocido que la Biblia también puede interpretarse en esa línea, ha cerrado su alegato asegurando que los cristianos sí saben "contextualizar e interpretar" este libro sagrado.

Los datos sobre inseguridad

Como es habitual, la también alcaldesa de Ripoll ha centrado buena parte de su discurso en relacionar la inmigración con la delincuencia y la inseguridad. Ante los datos que muestran que los hechos delictivos se han mantenido estables en los últimos años, pese al aumento de la población extranjera, la diputada de Aliança Catalana ha afirmado que no son "datos fiables" y ha acusado al Govern de manipularlos. "No hay interés por publicar la verdad", ha asegurado. Y ha rematado: "Catalunya no es una ONG, [PSC y ERC] nos están obligando a convivir con gente salvaje".

Precisamente sobre el actual Govern de Salvador Illa también ha lanzado varias críticas al considerar que "malversa el dinero de los catalanes" y ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por su partido a los presupuestos al asegurar que no comparte su proyecto. Aunque el president no tiene atados los votos necesarios para que las cuentas públicas prosperen, Orriols da por hecho que ERC acabará apoyándolas porque, según ella, no tienen "ninguna intención ni interés" en que se convoquen elecciones, un escenario que sí ha exigido a Illa. "Nadie tiene interés en que haya nuevas elecciones, solo Aliança Catalana", ha espetado. A su juicio, unos nuevos comicios serían lo más "lícito" para "devolver la voz a los catalanes".

Acoger a los iranís

Más allá de la inmigración en Catalunya, Orriols también ha afirmado que sigue "con mucha esperanza" la situación en Irán, ha defendido la "intervención" de Estados Unidos e Israel y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no "posicionarse a favor de los derechos humanos". También ha planteado la posibilidad de celebrar un referéndum sobre si entrar en el conflicto armado o no y ha negado "rotundamente" que su formación mantenga vínculos con Israel. Además, pese a su rechazo reiterado a la inmigración, ha asegurado que sería partidaria de acoger a la población iraní que huya del régimen de los ayatolás, al considerar que "son gente plenamente occidentalizada" y que pueden "integrarse" en la sociedad.

Preguntada por su polémica posición sobre las pensiones, la líder de Aliança Catalana ha defendido implantar un "sistema mixto", aunque no ha concretado en qué consistiría exactamente este modelo, que en alguna ocasión sí que ha puntualizado que se basaría en un sistema de contribución privado. Durante su explicación, ha responsabilizado a la inmigración del deterioro del sistema actual, que, según ha afirmado, "todos los gobiernos han perpetuado", y ha sostenido que los servicios públicos no pueden seguir siendo universales.

Para Orriols, son especialmente las personas que se empadronan de forma fraudulenta sin tener la nacionalidad las que "congestionan" el sistema, en particular el sanitario, aunque no ha cuantificado cuántas son. "Los servicios públicos entrarán en fallida si seguimos siendo una ONG. No se puede dejar morir a nadie, pero se tiene que empezar a pasar factura", ha zanjado.