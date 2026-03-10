Illa y Junqueras reivindican el "sentido de país" en plena negociación de los presupuestos

El objetivo era evocar la memoria de Josep Irla en el 150 aniversario de su nacimiento, el legado del president que desde el exilio, en pleno franquismo y auge del fascismo, mantuvo viva la institución de la Generalitat tras el fusilamiento de Lluís Companys entre 1940 y 1954. Pero el telón de fondo del acto celebrado en el Palau con el president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, eran los presupuestos. El bloqueo de la negociación cuando faltan nueve días para la votación clave en el Parlament ha impregnado toda la liturgia y en la glosa que han hecho ambos de la figura de Irla ha habido mensajes entre líneas, como la apelación al "sentido de país" para lograr que Catalunya prospere incluso en las circunstancias más adversas.

Ha sido el president Illa el más explícito con la apelación a los republicanos cuando ha recodado que Irla "siempre tuvo claro que Catalunya solo avanzaría con unidad" y que el "mejor homenaje" que pude hacerse a su espíritu es ser fiel a esa unidad que "no significa renuncia a los principios de cada uno, sino sentido de país, sentido del deber y sentido de la responsabilidad". Para el president de la Generalitat, ese deber pasa en estos momentos por aprobar los presupuestos. No se ha quedado aquí, porque a renglón seguido ha dejado caer que, en nombre de los que les han precedido en las etapas más oscuras de la historia, hay que "estar a la altura".

La estima al país se mide por la capacidad de asumir responsabilidades cuando toca, cuando llega el momento Salvador Illa — President de la Generalitat

"Cada tiempo reclama su ambición y responsabilidad, ejercerlas conscientes de las consecuencias para el futuro", ha asegurado. Pero por si aún no había quedado suficientemente claro que había un recado más allá del elogio a Irla, el president ha reivindicado que Catalunya necesita "un bon Govern y una buena oposición" para avanzar. "La estima al país se mide por la capacidad de asumir responsabilidades cuando toca, cuando llega el momento", ha zanjado.

ERC y la "plenitud nacional"

Y escuchándolo en primera fila estaba Junqueras, que continúa esperando el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchezcon la recaudación del IRPF vinculada al modelo de financiación pese a que el Govern considera que ya se ha hecho "suficiente" y que con la palabra de Illa de que se cumplirá, basta. Minutos antes, como presidente de ERC, el partido en el que militó Irla, ha intervenido para ensalzar que al republicano homenajeado se le debe no solo la continuidad de las instituciones catalanas, sino el "sentido nacional" y la "esperanza" de ser una nación "en plenitud". Para los republicanos, eso pasa ahora por ganar en soberanía. De ahí la insistencia en que la hacienda catalana recaude los impuestos en Catalunya.

"Irla fue un político de raza, un gran gestor, hizo una labor que no tiene precio", ha sentenciado tras un pequeño lapsus al principio de la frase en la que ha dicho "Illa" en lugar de "Irla", algo que ha arrancado sonrisas del público, plagado de dirigentes y los expresidents Pere Aragonès y Josep Montilla. Entre ellos, el president del Parlament, Josep Rull, que ha elogiado el "patriotismo" de Irla y el deseo de "plenitud nacional" que deja como herencia, especialmente, en el independentismo. También en esas primeras filas el tema de conversación ha sido los presupuestos sin que nadie logre esbozar cómo Govern y ERC van a salir del atolladero. "Estas cosas, cuando pasan, pasan cuando suena la campana", dejaba caer un dirigente socialista. Y la campana debe sonar el 20 de marzo, día en que las enmiendas a la totalidad se votan en el Parlament.

El president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, este martes en el Palau de la Generalitat / Quique García / EFE

Justo antes del evento, Illa y Junqueras, junto con Rull, se han reunido cinco minutos exactos en la sala Arxiu de Comptes del Palau de la Generalitat. Un fugaz encuentro cordial para protagonizar luego el primer acto público desde que a principios de año se hicieron la fotografía tras acordar el modelo de financiación. Según el Govern, no hay por ahora ninguna reunión prevista entre los dos dirigentes para tratar de buscar una salida al bloqueo.

Noticias relacionadas

El 'president olvidado'

La memoria de Irla se ha visto a menudo eclipsada por el aura de su predecesor, Companys, y su sucesor, Josep Tarradellas, por lo que ha sido apodado a menudo como el 'president olvidado', algo que ERC buscó resarcir poniendo su nombre a la fundación vinculada al partido. "¡De olvidado nada!", ha querido también dejar claro Illa. La historiadora Mercè Morales ha recordado la "mezcla de práctica política y 'seny'" que fue, su perseverancia en trabajar por el "consenso y la conciliación" en una etapa de tragedia y dolor hasta el punto de forjar un gobierno de unidad nacional. Decidió dimitir por motivos de salud y edad en 1954 y murió cuatro años después en la Provenza, Francia, casi al cumplir los 82 años sin poder regresar jamás a Catalunya. No fue hasta 1981 que sus restos fueron enterrados en Sant Feliu de Guíxols, su pueblo natal.