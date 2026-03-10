Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránErnesto EkaizerRearme españolTrumpBarçaCata MayorEspanyolIBEX 35BarcelonaMisión espacialTaxi BarcelonaYolanda Díaz
instagramlinkedin

Modernización de la institución

Rull da el salto a TikTok para acercar el Parlament a la ciudadanía

La Cámara catalana sitúa las redes sociales como apuesta prioritaria e incorporará a un periodista especializado en el uso de estos canales a la plantilla

Rull usa el Parlament para revitalizar la 'nación catalana'

El Parlament encara un año decisivo para blindarse frente a los discursos de odio y modernizar la institución

El presidente del Parlament, Josep Rull.

El presidente del Parlament, Josep Rull. / Zowy Voeten

Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Modernizar la institución y abrirla a la ciudadanía. El presidente del Parlament, Josep Rull, parte de estas dos premisas para impulsar una agenda de actos institucionales y diversas reformas, tanto físicas como digitales, para hacer más visible su actividad. Una de las iniciativas más visibles en los últimos meses ha sido su apuesta por las redes sociales, tanto de la institución como del propio Rull, quien ha dado el salto a TikTok para acercar el Parlament a nuevas audiencias. "Sin perder el carácter institucional, el canal permite llegar a un público determinado -mayoritariamente joven- con un lenguaje más dinámico y formatos más ágiles", explican fuentes de la presidencia de la Cámara catalana, para llegar a personas que usan este tipo de plataformas "para informarse".

Consciente de que las redes sociales se han convertido en una de las principales vías de acceso a la información para las nuevas generaciones, el presidente del hemiciclo ha querido reforzar su presencia digital. Así, además de utilizar -Instagram (14.700 seguidores), Facebook (10.000) y X (184.500), redes en las que ya tenía perfil, Rull también publica vídeos en TikTok desde noviembre del año pasado, donde ya supera los 1.300 seguidores.

Una herramienta de divulgación

"Se puso en marcha como una herramienta más de transparencia -para rendir cuentas y explicar la actividad que el presidente lleva a cabo- y también de proximidad, con la voluntad de acercar el Parlament y la actividad parlamentaria a la ciudadanía", sostienen las mismas fuentes. En sus publicaciones, Rull suele aparecer hablando directamente a cámara para explicar su agenda institucional, resume visitas oficiales -como la que realizó recientemente al Mobile World Congress- y relata viajes de la Mesa del Parlament a otras instituciones europeas, como el que realizaron al hemiciclo alemán de Baden-Württemberg en noviembre.

Las redes sociales también le sirven a Rull para divulgar la historia del propio Parlament. En algunas publicaciones explica elementos del edificio y episodios históricos vinculados a la institución, como el significado del conocido cuadro del "7 de novembre", de Antoni Tàpies. En otras difunde actos conmemorativos celebrados en la Cámara, como el aniversario de la constitución del primer Parlament republicano en 1932, que tuvo lugar en diciembre, o la tradicional izada de la gran senyera que instaló el pasado 11 de septiembre.

Acto de la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Este acto supone la recuperación de la tradicional izada solemne de la senyera en el Parlament de Catalunya para iniciar los actos de la Diada, un gesto impulsado por el presidente del Parlament, Josep Rull, inspirado en la época de Pasqual Maragall. La bandera ondeará todo el año en un nuevo mástil frente al Parlament y la ceremonia marca el regreso de una tradición institucional que no se celebraba desde 2008. 10 SEPTIEMBRE 2025;IZADA;SENYERA;CATALUÑA; Alberto Paredes / Europa Press 10/09/2025. Alberto Paredes;category_code_new;

Acto de la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya. / Alberto Paredes / Europa Press

"El objetivo es acercar el Parlament con un tono más próximo y divulgativo, para captar el interés por la institución y, de rebote, por la democracia y la política como herramientas de participación ciudadana", esgrimen desde la presidencia de la Cámara. Pero no todo es agenda institucional. En algunos vídeos también muestra un perfil más personal. Por ejemplo, durante las vacaciones de navidad publicó un breve cuestionario en el que respondía a preguntas sobre sus libros, películas y tradiciones favoritas.

Uno de los vídeos que más repercusión ha tenido hasta ahora es el protagonizado junto a la popular "iaia Angeleta", la influencer de 94 años que comparte su día a día en Instagram. La creadora de contenido visitó el Parlament a finales del año pasado y Rull la recibió personalmente en el hemiciclo para mostrarle la institución. El clip tuvo especial repercusión por un comentario que hizo Angeleta: "Todavía no ha habido ninguna presidenta de la Generalitat", lamentó durante la explicación de Rull.

Una estrategia más amplia

La iniciativa personal de Rull en las redes sociales se enmarca, además, en una estrategia institucional más amplia. Paralelamente al uso que hace el presidente del Parlament de sus perfiles, el equipo de comunicación de la Cámara catalana ha situado también la incursión en estos canales como una de sus "prioridades" para reforzar la apertura y la proyección pública de la institución.

Prueba de esta apuesta es que contará por primera vez con un periodista especializado en redes sociales dentro de su estructura de comunicación. La previsión es que este profesional -mediante oposición- se incorpore en los próximos meses y se encargue principalmente de gestionar los perfiles institucionales en Instagram, X y Facebook. Entre las posibilidades que se estudian también figura la apertura de una cuenta oficial del Parlament en TikTok, aunque por ahora el proyecto se encuentra en fase de estudio.

La institución fue, de hecho, una de las pioneras entre los parlamentos españoles en utilizar redes sociales. En 2009 abrió sus cuentas en Twitter (ahora X), YouTube y Facebook, y en 2014 se incorporó también a Instagram. Durante los años más intensos del 'procés', entre 2015 y 2019, estos canales tuvieron una actividad especialmente intensa y alcanzaron una gran visibilidad.

En la actualidad, el Parlament busca reforzar aún más su presencia digital para llegar a nuevos públicos. Desde el año pasado cuenta con un equipo de dos periodistas dedicado a gestionar el Canal Parlament, centrado principalmente en la producción de vídeos sobre la actividad institucional. Ambos profesionales pertenecen a una empresa subcontratada que ganó el concurso público correspondiente y trabajan bajo la coordinación del departamento de comunicación. En los próximos meses, cuando se incorpore a la plantilla el nuevo periodista responsable de las redes sociales, trabajarán conjuntamente.

Noticias relacionadas

En las redes sociales de la institución pueden verse resúmenes de plenos, debates y votaciones, además de explicaciones sobre el recorrido de las leyes que se aprueban en el Parlament o de los actos institucionales que se celebran. En la actualidad, el Parlament suma 8.200 seguidores en Facebook, 21.200 en Instagram y 221.500 en X.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat
  2. El juez Marchena aboga por 'acabar con el anonimato' en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad
  3. Juan Carlos planea volar a España a mediados de la semana que viene para salir a navegar
  4. La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar
  5. Sánchez mide los tiempos electorales para fijar su comparecencia en el Congreso por la guerra
  6. El Supremo 'engorda' los indicios contra Ábalos con datos sobre la deuda de Air Europa en Venezuela y la investigación de Tragsatec
  7. Junqueras mantiene el veto a los presupuestos y se ofrece a negociar suplementos de crédito: 'Recursos no faltarán
  8. Marlaska nombra nuevo DAO de la Policía a José Luis Santafé, jefe superior de Baleares

El Gobierno ultima medidas contra la crisis energética, pero espera a calibrar la inflación

El Gobierno ultima medidas contra la crisis energética, pero espera a calibrar la inflación

El Poder Judicial prepara una respuesta a Bolaños: equipos "flotantes" y sedes dispersas lastran la nueva organización de los juzgados

El Poder Judicial prepara una respuesta a Bolaños: equipos "flotantes" y sedes dispersas lastran la nueva organización de los juzgados

Feijóo apuesta de nuevo por rebajas del IVA como principal herramienta ante otra crisis derivada de una guerra

Feijóo apuesta de nuevo por rebajas del IVA como principal herramienta ante otra crisis derivada de una guerra

La Audiencia Nacional autoriza la extradición de un empresario que se quedó con los 14 millones que adelantó Venezuela para comprar 50 kilos de oro

La Audiencia Nacional autoriza la extradición de un empresario que se quedó con los 14 millones que adelantó Venezuela para comprar 50 kilos de oro

El tribunal ahonda en las cuentas en Andorra de la familia Pujol con el testimonio de varios banqueros

El tribunal ahonda en las cuentas en Andorra de la familia Pujol con el testimonio de varios banqueros

Un PSOE de Castilla y León roto cierra filas y heridas ante la expectativa de un buen resultado

Un PSOE de Castilla y León roto cierra filas y heridas ante la expectativa de un buen resultado

Rull da el salto a TikTok para acercar el Parlament a la ciudadanía

Rull da el salto a TikTok para acercar el Parlament a la ciudadanía

Así han quedado las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Así han quedado las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026