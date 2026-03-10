Rull da el salto a TikTok para acercar el Parlament a la ciudadanía

Modernizar la institución y abrirla a la ciudadanía. El presidente del Parlament, Josep Rull, parte de estas dos premisas para impulsar una agenda de actos institucionales y diversas reformas, tanto físicas como digitales, para hacer más visible su actividad. Una de las iniciativas más visibles en los últimos meses ha sido su apuesta por las redes sociales, tanto de la institución como del propio Rull, quien ha dado el salto a TikTok para acercar el Parlament a nuevas audiencias. "Sin perder el carácter institucional, el canal permite llegar a un público determinado -mayoritariamente joven- con un lenguaje más dinámico y formatos más ágiles", explican fuentes de la presidencia de la Cámara catalana, para llegar a personas que usan este tipo de plataformas "para informarse".

Consciente de que las redes sociales se han convertido en una de las principales vías de acceso a la información para las nuevas generaciones, el presidente del hemiciclo ha querido reforzar su presencia digital. Así, además de utilizar -Instagram (14.700 seguidores), Facebook (10.000) y X (184.500), redes en las que ya tenía perfil, Rull también publica vídeos en TikTok desde noviembre del año pasado, donde ya supera los 1.300 seguidores.

Una herramienta de divulgación

"Se puso en marcha como una herramienta más de transparencia -para rendir cuentas y explicar la actividad que el presidente lleva a cabo- y también de proximidad, con la voluntad de acercar el Parlament y la actividad parlamentaria a la ciudadanía", sostienen las mismas fuentes. En sus publicaciones, Rull suele aparecer hablando directamente a cámara para explicar su agenda institucional, resume visitas oficiales -como la que realizó recientemente al Mobile World Congress- y relata viajes de la Mesa del Parlament a otras instituciones europeas, como el que realizaron al hemiciclo alemán de Baden-Württemberg en noviembre.

Las redes sociales también le sirven a Rull para divulgar la historia del propio Parlament. En algunas publicaciones explica elementos del edificio y episodios históricos vinculados a la institución, como el significado del conocido cuadro del "7 de novembre", de Antoni Tàpies. En otras difunde actos conmemorativos celebrados en la Cámara, como el aniversario de la constitución del primer Parlament republicano en 1932, que tuvo lugar en diciembre, o la tradicional izada de la gran senyera que instaló el pasado 11 de septiembre.

Acto de la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya. / Alberto Paredes / Europa Press

"El objetivo es acercar el Parlament con un tono más próximo y divulgativo, para captar el interés por la institución y, de rebote, por la democracia y la política como herramientas de participación ciudadana", esgrimen desde la presidencia de la Cámara. Pero no todo es agenda institucional. En algunos vídeos también muestra un perfil más personal. Por ejemplo, durante las vacaciones de navidad publicó un breve cuestionario en el que respondía a preguntas sobre sus libros, películas y tradiciones favoritas.

Uno de los vídeos que más repercusión ha tenido hasta ahora es el protagonizado junto a la popular "iaia Angeleta", la influencer de 94 años que comparte su día a día en Instagram. La creadora de contenido visitó el Parlament a finales del año pasado y Rull la recibió personalmente en el hemiciclo para mostrarle la institución. El clip tuvo especial repercusión por un comentario que hizo Angeleta: "Todavía no ha habido ninguna presidenta de la Generalitat", lamentó durante la explicación de Rull.

Una estrategia más amplia

La iniciativa personal de Rull en las redes sociales se enmarca, además, en una estrategia institucional más amplia. Paralelamente al uso que hace el presidente del Parlament de sus perfiles, el equipo de comunicación de la Cámara catalana ha situado también la incursión en estos canales como una de sus "prioridades" para reforzar la apertura y la proyección pública de la institución.

Prueba de esta apuesta es que contará por primera vez con un periodista especializado en redes sociales dentro de su estructura de comunicación. La previsión es que este profesional -mediante oposición- se incorpore en los próximos meses y se encargue principalmente de gestionar los perfiles institucionales en Instagram, X y Facebook. Entre las posibilidades que se estudian también figura la apertura de una cuenta oficial del Parlament en TikTok, aunque por ahora el proyecto se encuentra en fase de estudio.

La institución fue, de hecho, una de las pioneras entre los parlamentos españoles en utilizar redes sociales. En 2009 abrió sus cuentas en Twitter (ahora X), YouTube y Facebook, y en 2014 se incorporó también a Instagram. Durante los años más intensos del 'procés', entre 2015 y 2019, estos canales tuvieron una actividad especialmente intensa y alcanzaron una gran visibilidad.

En la actualidad, el Parlament busca reforzar aún más su presencia digital para llegar a nuevos públicos. Desde el año pasado cuenta con un equipo de dos periodistas dedicado a gestionar el Canal Parlament, centrado principalmente en la producción de vídeos sobre la actividad institucional. Ambos profesionales pertenecen a una empresa subcontratada que ganó el concurso público correspondiente y trabajan bajo la coordinación del departamento de comunicación. En los próximos meses, cuando se incorpore a la plantilla el nuevo periodista responsable de las redes sociales, trabajarán conjuntamente.

Noticias relacionadas

En las redes sociales de la institución pueden verse resúmenes de plenos, debates y votaciones, además de explicaciones sobre el recorrido de las leyes que se aprueban en el Parlament o de los actos institucionales que se celebran. En la actualidad, el Parlament suma 8.200 seguidores en Facebook, 21.200 en Instagram y 221.500 en X.