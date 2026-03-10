Las discrepancias sobre el programa nuclear de Irán evitan una declaración del Parlament contra la guerra

En el pleno del Parlament de esta semana no habrá ninguna declaración institucional a favor del 'no' a la guerra en Oriente Próximo. La mayoría de grupos de la Cámara estaban trabajando en un texto para condenar la escalada bélica, pero finalmente no se ha recabado el consenso necesario. Solo PSC, ERC, los Comuns y la CUP han plasmado su firma en el posicionamiento y votándolo a favor en la reunión de la junta de portavoces. La abstención de Junts, que atribuye su postura a un desencuentro con los 'cupaires' sobre el programa nuclear de Irán, ha impedido que se pueda leer dentro del hemiciclo.

Fuentes posconvergentes culpan a la CUP del desacuerdo y la acusan de haber vetado una de sus aportaciones. Junts quería que el texto exigiera a Irán "la renuncia a su programa nuclear", mientras que los anticapitalistas se oponían a ello y otros grupos, como ERC, tampoco lo veían claro. "El programa nuclear iraní es una de las principales amenazas para la paz, no mencionar este programa y no exigir su fin es no abordar una de las cuestiones esenciales del conflicto", concluyen desde el partido liderado por Carles Puigdemont.

En cambio, fuentes del resto de grupos firmantes acusan a Junts de querer "desdibujar el objetivo de la declaración entrando en detalles internos de Irán" y lamentan que los posconvergentes se hayan descolgado finalmente del texto, a pesar de los "esfuerzos" que consideran que ya se habían hecho para lograr su apoyo. "Los Estados Unidos también tienen un programa nuclear y de esto Junts no dice nada", afirma uno de los interpelados.

El redactado finalmente aprobado no convence del todo a una parte de los firmantes, que hubieran deseado no incluir algunas de las otras peticiones de Junts. "Si hubiéramos sabido que Junts no se sumaría, los otros cuatro partidos habríamos hecho otra versión más contundente. Ahora tenemos una declaración que tampoco acaba de convencernos del todo a ninguno de los cuatro, hecha para intentar sumar a Junts", rematan las mismas fuentes.

La declaración "condena al régimen teocrático de los aiatolás en Irán" y les reclama una "transición democrática" que respete "la igualdad de derechos entre hombres y mujeres" y los de minorías como la población kurda, al tiempo que "condena los ataques" de Estados Unidos e Israel y los tacha de "contrarios al derecho internacional".

Para que una declaración institucional se pueda leer en el pleno hace falta una mayoría de dos tercios, por lo que en este caso era necesario el apoyo de los 35 diputados liderados por Puigdemont, ya que no tendría el apoyo del PP, Vox y Aliança Catalana. Antes de 2024, para aprobar una declaración institucional era necesario el voto unánime de la Junta de Portavoces, pero se decidió cambiar esta parte del reglamento porque la entrada de la extrema derecha en la Cámara hacía prácticamente imposible un consenso total.

No es la primera vez que el desencuentro entre Junts y los partidos de izquierdas impide una declaración en el Parlament. En los últimos tiempos, su abstención también ha impedido posicionamientos contra el "genocidio" en Gaza.