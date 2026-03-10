Catalunya pone en marcha el programa para acoger a palestinos con un presupuesto de 1,5 millones

El Govern ha aprobado en su reunión de este martes el programa 'Catalunya, casa Palestina', un plan dotado de 1,5 millones de euros para acoger a palestinos afectados por la masacre en Gaza. La idea es "proteger, cuidar y transformar las condiciones de vida" de los palestinos tanto en Catalunya como en Palestina. El programa está vinculado a los nuevos presupuestos de la Generalitat, que aún no tienen la garantía de que serán aprobados.

Según la documentación del Govern, la Generalitat plantea acoger tres tipos de perfiles. Palestinos que acceden a Catalunya "por la vía de la atención médica de urgencia", personas universitarias "en situación de emergencia", y población refugiada y solicitante de asilo. La Generalitat no ofrece ninguna estimación de cuántas personas podrían acogerse. Este es un compromiso que el presidente catalán, Salvador Illa, asumió en el debate de política general de octubre del año pasado.

Más allá del plan de acogida, el programa también quiere "ofrecer un acompañamiento integral" a la comunidad palestina que ya reside actualmente en Catalunya para que pueda "descansar, cuidarse y dignificar su estada temporal". Además, la Generalitat también busca "vincular" esta comunidad con las iniciativas que hay actualmente en Catalunya relacionadas con la "educación global y la construcción de paz" para fortalecer su "empoderamiento y liderazgo social, cultural y profesional".

El 'Catalunya, casa Palestina' también crea tres instrumentos nuevos de ayuda. El primero es el 'Campus Palestina' para la "formación y acompañamiento integral" de jóvenes palestinos "en situación de desplazamiento forzado o vulnerabilidad humanitaria". El segundo es el 'Palestina Cultura', una iniciativa pensada para "promover el desarrollo de las competencias artísticas" de esta comunidad y dar visibilidad a sus creadores. Finalmente, está el 'Palestina activa' que busca "la acogida temporal, la protección integral y el apoyo profesional" a activistas y periodistas palestinos en situación de "riesgo extremo".

12 millones en juego

Con el impulso de este programa el Govern quiere exhibir de nuevo que Palestina es un "país prioritario" para la cooperación catalana. En 2025, el Govern ya aprobó 800.000 euros para ayudas a la población más afectada de Gaza y Cisjordania. Unas ayudas que vinculó a través de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que en esos momentos estaba en el ojo del huracán.

Aparte del millón y medio de euros que el Govern dedica al programa de acogida, los presupuestos de 2026 contemplan otros 10,5 millones de euros dedicados a Palestina. Una parte de este dinero será para proyectos de cooperación al desarrollo que se realizarán sobre el terreno. "Es una de las crisis humanitarias más persistentes del mundo", justificó recientemente el conseller de Acción Exterior, Jaume Duch. Los 12 millones totales están previstos en unas cuentas que no tienen garantizada su aprobación, ya que está pendiente de ERC. Si finalmente los presupuestos fracasan, el Govern deberá buscar los recursos a través de la reasignación de partidas de las cuentas prorrogadas vigentes o de ampliaciones de crédito.