Junqueras y Otegi renuevan su alianza y ratifican la "unidad estratégica" de ERC y Bildu en el Congreso

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se han reunido este martes en Barcelona para renovar la alianza que une a los dos partidos desde que en 2019 empezaron a colaborar de forma estrecha en el Congreso. Una "unidad de acción estratégica" que ha perdurado hasta hoy y que independentistas catalanes y vascos se han comprometido a mantener y "profundizar".

La cita ha sido en la sede de los republicanos en Barcelona. Por parte de ERC también han acudido la secretaria general, Elisenda Alamany, y el secretario general adjunto, Oriol López. Por parte de EH Bildu han estado presentes, aparte de Otegi, el director de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, y la secretaria de Organización, Sonia Jacinto.

El encuentro ha servido para exhibir de nuevo la sintonía entres las dos organizaciones y para analizar el contexto internacional actual marcado "por las guerras", los "ataques imperialistas" y la "ola reaccionaria" que consideran que amenazan el futuro de Catalunya y Euskadi. En plena guerra en Irán, los dos partidos han pedido respeto por el derecho internacional y un apuesta "valiente" por la paz. "Las guerras siempre las pagan las clases populares", ha lamentado, y han defendido "la diplomacia" como vía de salida al conflicto.

La delegación de ERC y la de EH Bildu este martes en Barcelona. / David Zorrakino / Europa Press

ERC y la izquierda abertzale han forjado en la última década una alianza estratégica que se ha visualizado, sobre todo, en una acción coordinada en el Congreso de los Diputados. En este tiempo, las dos formaciones han abonado una estrategia pactista con el PSOE que les ha llevado a apoyar las investiduras de Pedro Sánchez. A ERC esta alianza con los abertzales les ha servido para intentar exhibir 'pedigrí' independentista y justificar en Catalunya sus pactos con los socialistas.

Durante esta década de sintonía, republicanos y abertzales también han visto como lograban algunos de sus mejores resultados electorales de siempre, lo que ha consolidado su alianza. En las generales de 2019, los republicanos llegaron a superar la barrera del millón de votos. Ahora, EH Bildu sigue en un buen momento electoral, mientras que ERC, tras un ciclo aciago, busca remontar en las próximas citas con las urnas. Sea como sea, su alianza no solo aguanta, sino que se refuerza.

Pinza contra el frente de Rufián

A Junqueras y Otegi también les une otra causa, en este caso menos confesable de cara al público: desactivar el frente de izquierdas que propone el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián. Otegi rechaza cualquier alianza electoral con partidos como Sumar y Podemos y asegura que el planteamiento de Rufián "no es viable". Las palabras de Otegi son utilizadas por la dirección de ERC para intentar desactivar la propuesta de Rufián, que tampoco quieren. El día que Alamany descartó el planteamiento de su jefe de filas en Madrid lo hizo así: "He escuchado las declaraciones del señor Otegi y estoy muy de acuerdo con lo que plantea: el mejor antídoto para la extrema derecha es apostar por proyecto de izquierda nacional arraigada a Catalunya y no decidida desde Madrid". Nada de frentes con fuerzas estatales, por muy de izquierdas que sean.

Imagen de archivo de Gabriel Rufián (ERC) y Oskar Matute (EH Bildu) en el Congreso. / Alberto Ortega / Europa Press

En el comunicado de este martes no ha habido alusiones directas a este asunto. Sí que han reivindicado su compromiso para "impulsar un modelo de estado plurinacional que supere las hipotecas del régimen del 78 en el camino hacia la soberanía plena". Los dos partidos piden el reconocimiento "inequívoco" de Catalunya y Euskadi como naciones y el reconocimiento del catalán y el euskera en "todos los ámbitos".