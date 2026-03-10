El Govern da por hecho que continuará la legislatura aunque no apruebe los presupuestos

En el Govern mantienen que "el 'plan a', el 'plan b' y el 'plan c'" es aprobar nuevos presupuestos. Quedan nueve días para que el president Salvador Illa amarre el 'sí' de ERC, pero de momento, continúa sin haber fumata blanca. Hasta ahora, la Generalitat ha esquivado detallar si, en caso de naufragar en su intento, parcheará de nuevo la situación con suplementos de crédito o bien convocará elecciones anticipadas. Sin embargo, este martes ha dado por hecho que la legislatura catalana va a continuar, o por lo menos así sería necesario para garantizar las dos promesas que ha formulado: que habrá incremento salarial para los profesores y que se aprobará la ley para limitar la compra especulativa de vivienda pase lo que pase con las cuentas.

Ha sido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, la encargada de verbalizar que el ejecutivo "cumplirá" con las mejoras acordadas en el ámbito educativo al margen de cuál sea el desenlace de los presupuestos, aunque ha reconocido que este sería "el mecanismo democrático normal". No obstante, no ha aclarado si la vía para asegurar tanto el sueldo de los docentes como los 300 millones para la escuela inclusiva o los 390 millones para la escuela concertada será la de los suplementos de crédito, que es el camino que tendría al alcance la Generalitat para disponer de más recursos. "Paso a paso", se ha limitado a apuntar.

En cuanto a la limitación de la compra especulativa de vivienda pactada con los Comuns, el grupo de Jéssica Albiach ya se ha anticipado al posible escenario de no aprobación de las cuentas y exigido que la ley se apruebe pase lo que pase. "Se cumplirá, trabajaremos para las mayorías necesarias", ha asegurado, además de añadir que no solo aspiran a sumar los votos necesarios de ERC a la propuesta, sino que también tienen "coincidencias" con la CUP y les gustaría contar con sus votos replicando el gran acuerdo de la regulación de los alquileres de temporada.

Sin reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

En todo caso, el Govern considera que aún "quedan días" para alcanzar un pacto con ERC que espera que llegue "antes" del día 20 de marzo, cuando se votarán las enmiendas a la totalidad en el Parlament y se dirimirá si las cuentas tienen o no recorrido. El mensaje que transmiten es que "no hay elementos de discusión" con los republicanos sobre la necesidad de disponer de esta herramienta para dejar atrás los presupuestos de 2023 y hacer frente a los retos actuales con todos los recursos disponibles.

Pero lo que no aclara el Executiu es cómo salen del callejón sin salida ambas partes. Porque ERC continúa reclamando que debe haber un compromiso del Gobierno con la recaudación del IRPF al tiempo que Paneque asegura que todo el recorrido hecho hasta ahora con el modelo de financiación "es suficiente" como para que Oriol Junqueras confíe en la palabra de Illa sobre que se va a cumplir también con este asunto.

De hecho, la portavoz y también consellera ha advertido de que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que exponer las modificaciones legislativas para impulsar la nueva financiación no se producirá antes del día 20, la jornada clave para los presupuestos catalanes. "Ni se producirá ni lo hemos pedido", ha aclarado. Es por ello que, una vez más, ha hecho un llamamiento a tejer el acuerdo atendiendo a lo que depende del Govern y del Parlament y no mirando hacia Madrid.

¿Después de las elecciones en Castilla y León?

En todo caso, Paneque ha esquivado entrar en el cuerpo a cuerpo con ERC considerando que sean ellos los que deban dar su brazo a torcer. Sí que ha desplegado, una vez más, la retahíla de argumentos para apelar a su responsabilidad: desde que se trata de unos números que han recibido el aval de los Comuns, de sindicatos y patronales y que quieren "la mayoría" de los ciudadanos de Catalunya a que, tras presentar la financiación singular, "no se puede poner en duda la voluntad" del Govern de Illa de cumplir con los pactos de investidura. "Simplemente, hay elementos que deben superarse, pero no quememos carpetas tan rápido. El modelo de financiación es una muestra de lo que haremos con los tributos", ha insistido Paneque.

Al principio de su intervención este martes, la portavoz ha sacado pecho de que el Govern esté abriendo y afrontando carpetas que llevaban años dentro del cajón, pero la de los presupuestos, por ahora, se resiste. Entre bambalinas, los equipos negociadores de socialistas y republicanos continúan sentados en la mesa esperando que, tras las elecciones de Castilla y León y ya con el 'deadline' para el pacto pisándoles los talones, hallen la fórmula para salir del brete.