Junts, PP y Comuns urgen a Illa a tomar medidas para reducir el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo

El alcance de la guerra en Oriente Próximo es aún una incógnita, pero el recuerdo de la inflación tras la invasión de Ucrania ha hecho encender todas las alarmas. El Gobierno de Pedro Sánchez ya baraja rescatar las medidas aplicadas entonces para paliar la subida de los hidrocarburos, que ya ha comenzado a notarse en las gasolineras aunque aún está muy lejos de la situación vivida en 2022. También ha anunciado que convocará a los grupos parlamentarios para abordar de forma conjunta la situación. En Catalunya, de momento el Govern ha creado un grupo de trabajo interdepartamental para hacer seguimiento de los efectos del conflicto, pero algunos partidos lo consideran insuficiente.

Los Comuns, socios del Executiu, han pedido al president Salvador Illa que siga el mismo camino que Sánchez y convoque una reunión con todos los grupos parlamentarios. Consideran que más allá de citarse con sindicatos y patronales como hizo el sábado, el Govern también debería tener en cuenta la opinión de todas las formaciones con representación en el Parlament. La líder del partido en la Cámara catalana, Jéssica Albiach, ha pedido establecer cuanto antes un "escudo social" ante las posibles consecuencias económicas de la escalada bélica, así como "coordinación con entidades pacifistas" para que Catalunya sea "referente en el 'no' a la guerra".

De convocarse esta reunión, Junts ya ha anunciado que acudirá por respeto institucional, pero cree que el Govern ya va tarde. Los posconvergentes presentarán el próximo viernes, tras celebrar unas jornadas internas sobre fiscalidad, una batería de medidas. El portavoz de la formación, Salvador Vergés, no ha concretado en qué consistirán, pero ha dado por hecho que reclamarán una rebaja impositiva, así como propuestas relacionadas con "la vivienda, la empresa y el sector primario". "Serán medidas que realmente se notarán en el bolsillo de los ciudadanos".

El PP catalán, en cambio, sí ha sido más concreto y ha pedido a Illa que revalorice el salario de los catalanes mediante una rebaja del tramo autonómico del IRPF para reducir la carga fiscal ante el actual contexto internacional. "Las familias necesitan oxígeno y un alivio fiscal", ha declarado Juan Fernández, portavoz de la formación en el Parlament. El popular ha instado al president a que "use sus competencias" para rebajar este impuesto y "ayudar a los catalanes". "No hacerlo es mirar hacia otro lado", ha añadido.

Fernández también ha acusado al Govern de reclamar nuevas competencias únicamente para "complacer" a sus socios de investidura y, al mismo tiempo, no usar las que tiene en beneficio de "los bolsillos de los catalanes". Además, desde el PP catalán consideran que Illa debería haber presentado ya medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Irán y reprochan que el president "desaparece" en momentos complicados. "No necesitamos un presidente callado en demasiadas crisis", ha concluido.