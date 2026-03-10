Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita al programa de Antena 3

Juanma Moreno reconoce en 'El Hormiguero' que acude al psicólogo desde el accidente de Adamuz

El presidente andaluz vuelve a prometer que se tatuará si gana las elecciones autonómicas

Juanma Moreno, en su visita a El Hormiguero.

Juanma Moreno, en su visita a El Hormiguero. / M. G.

Victoria Flores

Sevilla
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acudido este lunes a 'El Hormiguero'. Andalucía se encuentra ya sumergida por completo en la precampaña y el dirigente popular no ha querido perder la oportunidad de ir a uno de los programas más vistos del país para recordar a sus votantes que "las encuestas dan justas" y que si quieren repetir la mayoría, tienen que "trabajarla muy bien".

Ha sido un comienzo de año complicado en Andalucía. El accidente de Adamuz y el temporal han marcado la agenda política de la comunidad autónoma. En la gala de la entrega de Medallas del Día de Andalucía del pasado 28F el presidente andaluz ya demostró que el accidente ferroviario le había marcado. En múltiples ocasiones, el dirigente popular tuvo que parar su discurso al ser incapaz de contener sus lágrimas.

Este lunes, Moreno ha vuelto a reconocer que Adamuz ha marcado un antes y un después en su vida. El presidente llegó al punto del accidente unas horas después del descarrilamiento. Allí, el dirigente vio ropa, zapatos, comida de bebé y mucha sangre. "Me ha creado un punto emocional duro, he tenido que acudir a un psicólogo", ha reconocido el presidente para puntualizar que se lo recomendaron las psicólogas sobre el terreno.

Una nueva faceta del presidente

El presidente ha vuelto a emocionarse una vez más al recordar aquellos días entre Córdoba y Huelva. "Cuando conoces las vidas de las víctimas te cuentan lo que iban a hacer el mes que viene, el año que viene...", ha contado el presidente de la Junta de Andalucía, que ha confesado que estuvo en casa de algunos de los fallecidos del accidente para hablar con sus familiares.

Aparte de lo de Adamuz, Moreno ha aprovechado la oportunidad para demostrar una cara más distendida en el programa. "Tengo muchas ganas de pasar un buen rato con vosotros", confesaba Moreno antes de la emisión en sus redes sociales. En esta nueva versión, el dirigente popular ha recordado su pasado como cantante, con lo que intentaba ligar, o imitar a los expresidentes José María Aznar o Mariano Rajoy.

El presidente de la Junta no ha querido dar ninguna pista nueva sobre cuándo serán las elecciones de Andalucía. Una vez más, Moreno ha apuntado que el Parlamento se disolverá en abril, aunque no ha dejado que Pablo Motos insistiera en la pregunta y se ha lanzado a regalarle algunas botellas de aceite de oliva. Sin embargo, el presentador no ha cedido y ha aprovechado para preguntar por la situación de sus colegas en otros territorios.

Moreno volverá a tatuarse si consigue la mayoría absoluta

"Estamos en esa horquilla, pero tenemos que trabajarla muy bien", ha explicado Moreno, que ha admitido que "Vox está muy fuerte". Además, ha recalcado su convencimiento de que los de Santiago Abascal esperan a ver lo que ocurre en las elecciones de Castilla y León para decidir cómo actuar en el resto de territorios en los que ha habido elecciones: "No quieren entrar en el gobierno porque defraudarían a sus votantes".

Antes de que Moreno consiguiera la primera mayoría absoluta del PP le prometió a un tatuador que, si la conseguía, volvería para marcar su piel. Ahora, cuando las encuestas dejan su mayoría en vilo, el presidente ha defendido la importancia de "la centralidad política" y ha vuelto a comprometerse. "Si tengo mayoría, me hago otro tatuaje", ha confesado. De hecho, ha subrayado que está "convencido" de que "en Andalucía va a haber mayoría".

Crisis en Almussafes: Se busca candidato de izquierdas para municipio industrial, razón PSPV

La Audiencia Nacional autoriza la extradición de un empresario que se quedó con los 14 millones que adelantó Venezuela para comprar 50 kilos de oro

Dimite el concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un vaso de café a un edil de Vox

Un PSOE de Castilla y León roto cierra filas y heridas ante la expectativa de un buen resultado

Juanma Moreno reconoce en 'El Hormiguero' que acude al psicólogo desde el accidente de Adamuz

El Poder Judicial prepara una respuesta a Bolaños: equipos "flotantes" y sedes dispersas lastran la nueva organización de los juzgados

Feijóo apuesta de nuevo por rebajas del IVA como principal herramienta ante otra crisis derivada de una guerra

El tribunal ahonda en las cuentas en Andorra de la familia Pujol con el testimonio de varios banqueros

