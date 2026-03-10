A petición de la Cámara
Illa comparecerá el 18 de marzo en el Parlament por Rodalies y las protestas de profesores y médicos
Ustec, Aspepc y CGT no aceptan el acuerdo de Educació y mantienen la huelga: fechas, claves y peticiones
Educació pacta con CCOO y UGT una subida de 3.000 euros anuales para los profesores, pero Ustec se desmarca y mantiene las huelgas
El president Salvador Illa comparecerá la próxima semana en el Parlament para dar explicaciones sobre cómo el Executiu está abordando las distintas crisis abiertas en las últimas semanas, entre ellas, el caos en el servicio de Rodalies y las protestas de médicos, profesores y agricultores. El pleno, a petición de Junts, acordó hace dos semanas que el jefe del Govern rendiría cuentas por ello y dio 30 días al jefe del Govern para cumplir con el mandato parlamentario, algo que hará el próximo 18 de marzo.
Illa ya aseguró en aquel debate que no tenía "ningún problema" en acudir a la Cámara, aunque recordó que su Govern ya había respondido sobre la crisis ferroviaria tras el accidente mortal en Gelida. Lo hizo el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que tenía delegadas las funciones de president por su baja médica.
La intervención de Illa se producirá dos días antes de que el mismo hemiciclo debata y vote la tramitación de los presupuestos de la Generalitat, un momento clave para evaluar los apoyos del Govern, que de momento no cuenta con los votos favorables de ERC. Los republicanos han presentado una enmienda a la totalidad y, para revertir la situación, piden garantías al PSOE de que Catalunya podrá recaudar y gestionar el IRPF.
Pero además, las explicaciones de Illa también tendrán lugar en plena huelga de profesores. El Departament d'Educació alcanzó el lunes un acuerdo con CCOO y UGT para mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado catalán. Sin embargo, Ustec, el sindicato mayoritario de docentes, se desmarcó del entendimiento alcanzado y anunció que mantenía la convocatoria de paros para la próxima semana.
