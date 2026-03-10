Los críticos con Junqueras lanzan su candidatura para disputarle el control de ERC en Barcelona

La concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Rosa Suriñach ha lanzado este martes su candidatura para liderar la federación del partido en la capital catalana, la más numerosa de todas las que integran Esquerra Republicana. Lo ha hecho con un encuentro telemático con un centenar de militantes a quienes ha explicado su proyecto para que la formación sea "políticamente fuerte, organizativamente preparada y estratégicamente orientada al futuro". El partido en la ciudad tiene unas primarias convocadas para elegir a su nuevo líder el próximo 17 de abril.

Suriñach está encuadrada en los sectores del partido que son críticos con la Ejecutiva Nacional de ERC actual liderada por Oriol Junqueras y Elisenda Alamany. En la batalla interna que vivió ERC en 2024, la concejal se postuló al lado de la candidatura de Xavier Godàs, que le disputó hasta el final el poder a Junqueras, pero que acabó perdiendo. Su papel en la defensa de Godàs no fue simbólico: en un acto de aquella campaña, Suriñach dejó su rol de independiente y se afilió al partido para demostrar su compromiso con el futuro de ERC.

Con el paso del tiempo, la situación en ERC se ha ido reconduciendo y calmando. Sin embargo, la federación de ERC en Barcelona es la excepción y sigue presentando episodios convulsos. Si ahora escoge nuevo líder es porque en noviembre del año pasado se abrió una crisis interna que llevó a dimitir a la mitad de la dirección. Una de las personas que presentó su renuncia fue, precisamente, la propia Suriñach. De nuevo, el problema fueron las discrepancias entre los críticos y las personas consideradas afines a Junqueras y Alamany.

No quiero perder ni un segundo en buscar contrincantes entre compañeros de partido Rosa Suriñach — Concejal y aspirante a liderar ERC de Barcelona

La concejal ha trasladado este martes a los militantes su intención de dejar atrás las batallas internas. Su objetivo, que reflejó en una carta a los afiliados de hace unos días, es "no perder ni un segundo en buscar contrincantes entre compañeros de partido". También ha prometido formar un "equipo amplio, plural e integrador". "Es la hora de sumar", asegura. Fuentes presentes en el encuentro exponen que ha defendido una federación donde sus afiliados tengan un papel en "generar debate" y "hacer política".

La actual líder de ERC en Barcelona, Creu Camacho, y el presidente del partido, Oriol Junqueras. / Alejandro García / Efe

Fecha límite: 21 de marzo

El siguiente paso es que Suriñach dé a conocer a los integrantes de su candidatura, un proyecto que ya tiene rival. Como avanzó EL PERIÓDICO, se enfrentará a una lista 'junquerista' encabezada por Ricard Farin y Núria Clotet. Una lista que se dio a conocer este lunes y que cuenta con el apoyo de Junqueras y Alamany. Las primarias de ERC en Barcelona volverán a reproducir, pues, las luchas de poder que vienen definiendo el partido en los últimos tiempos: oficialistas contra críticos.

¿Quién parte como favorito? "No me atrevo a hacer pronósticos", explica un veterano de la formación. A la historia se remite. En las últimas primarias, celebradas en abril del año pasado, la candidatura crítica liderada por Creu Camacho se acabó imponiendo a la oficialista por solo 14 votos de diferencia. Dos años antes, había sido la candidatura oficialista la que se impuso por unos escasos 23 votos a la crítica. Así pues, lo que seguro que pueden garantizar ahora mismo unas primarias en Barcelona es emoción hasta el final.

El plazo para registrar las candidaturas acaba el 21 de marzo. A partir de ese día, los precandidatos deberán recoger avales para ser proclamados candidatos de pleno derecho y participar en la campaña electoral. La votación final entre los militantes será el 17 de abril y, un día después, se hará un congreso para proclamar al ganador. La elección del líder de ERC en Barcelona llega en un momento sensible para el partido. Quien gane deberá coordinarse con el próximo candidato a la Alcaldía de la ciudad que no es otro que la propia Elisenda Alamany.