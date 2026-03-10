Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránYolanda DíazAlimentaciónArmamentoIkeaAldiRodaliesDonald TrumpbonÀreaEncuestas Castilla y LeónJoan LaportaRenta 2026Cambio de hora 2026
instagramlinkedin

Día Internacional de la Mujer

Diez neonazis detenidos por desórdenes en la manifestación del 8M en Madrid

El grupo pertenece a Núcleo Nacional y las convocantes de la manifestación aseguran haber "sufrido una agresión fascista"

La manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, con el lema &quot;Amigas, al fascismo lo paramos las feministas&quot;.

La manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día de la Mujer, con el lema "Amigas, al fascismo lo paramos las feministas". / EFE / Mariscal

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional detuvo en torno a las 15.00 horas del pasado domingo a diez personas del grupo neonazi Núcleo Nacional por un delitos de desordenes públicos al alterar el normal funcionamiento de la manifestación del 8M en Madrid.

Fuentes policiales han informado a EFE este lunes de la detención de esas diez personas, que son militantes de Núcleo Nacional, según ha difundido en redes sociales el propio grupo ultraderechista. Las fuentes policiales han precisado que a uno de los diez detenidos se le ha imputado también un delito de atentado a la autoridad.

Agentes del distrito de Centro en colaboración con efectivos de la Brigada de Información de Madrid procedieron estos arrestos, que ha adelantado eldiario.es. Al término de la manifestación convocada por la Comisión 8 de marzo en Madrid, un grupo de entre seis y ocho personas de ideología neonazi irrumpieron la marcha, golpeando a los asistentes.

Noticias relacionadas

Agentes de la Policía Nacional intervinieron y los detuvieron. Uno de ellos intentó colarse en el escenario que estaba montado para la lectura del manifiesto y también fue detenido. Las convocantes explicaron lo ocurrido, desde el escenario: "Hemos sufrido una agresión fascista, es lo que pasa cuando legítimas a la extrema derecha, pero no tenemos miedo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta GESOP: El 73% de los votantes de ERC son partidarios de apoyar los presupuestos de la Generalitat
  2. La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar
  3. El juez Marchena aboga por 'acabar con el anonimato' en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad
  4. El Supremo 'engorda' los indicios contra Ábalos con datos sobre la deuda de Air Europa en Venezuela y la investigación de Tragsatec
  5. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  6. Junqueras mantiene el veto a los presupuestos y se ofrece a negociar suplementos de crédito: 'Recursos no faltarán
  7. Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox
  8. Irene Montero pide protección tras haber recibido amenazas de muerte de un grupo neonazi

Llega un nuevo avión militar con 251 españoles evacuados de Oriente Próximo

Aterriza en España un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo

Diez neonazis detenidos por desórdenes en la manifestación del 8M en Madrid

Diez neonazis detenidos por desórdenes en la manifestación del 8M en Madrid

La Fiscalía no ve indicios de momento para imputar a Mazón y pide a la jueza de Catarroja que investigue más la dana

El tribunal ahonda en las cuentas en Andorra de la familia Pujol con el testimonio de varios banqueros

El tribunal ahonda en las cuentas en Andorra de la familia Pujol con el testimonio de varios banqueros

La jueza imputa al gerente del Estadio Cartuja y a un exalto cargo de la Junta de Andalucía por los contratos con Rubiales

La jueza imputa al gerente del Estadio Cartuja y a un exalto cargo de la Junta de Andalucía por los contratos con Rubiales

Pérez Llorca resta importancia a la comisión de investigación de la vivienda en las Cortes: "Últimamente sirven para poco"

Pérez Llorca resta importancia a la comisión de investigación de la vivienda en las Cortes: "Últimamente sirven para poco"

Albiol reivindica el peso de Catalunya para llevar a Feijóo a La Moncloa: "No sería presidente si no obtiene buenos resultados"

Albiol reivindica el peso de Catalunya para llevar a Feijóo a La Moncloa: "No sería presidente si no obtiene buenos resultados"