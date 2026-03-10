La Audiencia Nacional autoriza la extradición de un empresario que se quedó con los 14 millones que adelantó Venezuela para comprar 50 kilos de oro

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó el pasado 3 de febrero la extradición a Venezuela del ciudadano de nacionalidad venezolana José Rubén Lovera Fouscall a quien las autoridades del Gobierno de Caracas le acusan de estafa por quedarse con alrededor de 14 millones de dólares que habían sido adelantados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) para la compra de 50 kilogramos de oro, según consta en un auto al que ha tenido acceso esta redacción.

Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando la entidad financiera bolivariana abonó un anticipo de 14,2 millones de dólares a un representante de la empresa Eco Minas CA para que comprara 50 kilogramos de oro. Y este empresario, a su vez, negoció con otros empresarios intermediarios, entre los que se encontraba el reclamado Lovera Fouscall, que se comprometieron suministrar el metal precioso a través de sus empresas Corporación Atlantis Gold CA y Corporación Virsuss CA.

Y una vez recibieron los supuestos intermediarios el dinero, se comprometieron a proporcionar el producto el 26 de mayo de 2018, algo que nunca ocurrió, pues los días transcurrieron sin que se llevara a cabo la entrega del oro. El reclamado dio "múltiples excusas por el incumplimiento indicándole al hermano de la víctima que pronto llegaría la mercancía, cuestión que nunca se materializó, ni tampoco el la devolución del dinero", destaca el auto de la Audiencia Nacional.

Se fue a vivir a Madrid

En agosto de 2018 Lovera Fouscall se trasladó a vivir a Madrid sin cumplir sus compromisos. Ni entregó los 50 kilos de oro ni devolvió el dinero que le había adelantado el dueño de la firma Eco Minas CA, que había recibido los 14 millones por parte del banco público venezolano.

Por eso, al verse estafados, los directivos de esta sociedad interpusieron una denuncia contra José Rubén Lovera Fouscall, sobre quien pesa una orden de detención internacional que fue dictada por Juzgado Vigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas.

Precisamente, el caso de Lovera Fouscall está incluido en un informe elaborado por Transparencia Venezuela en el Exilio sobre la deuda del país sudamericano,. En concreto, se explica que la entidad bancaria que prestó el dinero para comprar los 50 kilogramos de oro, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), fue creado en 2001 por el Gobierno de Hugo Chávez como un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y que se encarga de representar a Venezuela en los dos grandes fondos creados con China.

Falta de transparencia

"El andamiaje legal que rige el Bandes, ajustado en varias ocasiones para brindarle un amplio margen de actuación sin obligaciones de rendir cuentas, ha condicionado la eficiencia, control y transparencia en la administración de los fondos", lamenta la ONG Transparencia, que destaca que varios de sus máximos responsables han sido vinculados a casos de corrupción.

Graffiti en el que Hugo Chavez aparece pintado de rojo / Juan Carlos Hernandez / Zuma Pre

Transparencia Venezuela en el Exilio pone de manifiesto que las operaciones de crédito del Bandes, como el caso de la compra de 50 kilogramos de oro, "se realizan al margen del control parlamentario, únicamente bajo la supervisión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y, la Contraloría General de la República (CGR) que, desde hace años funciona sin autonomía y sin recursos financieros ni humanos suficientes para realizar una labor eficiente".